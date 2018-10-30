Universitario - Sporting Cristal maçı ne zaman?

Peru Premier Lig Clausura maçında Universitario ile Sporting Cristal, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 04:30. Maç öncesi Universitario 17 puanla 4. sırada, Sporting Cristal 16 puanla 5. sırada bulunuyor. Universitario, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Sporting Cristal son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.

İddaa'dan 473 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Universitario kazanırsa 2.40, beraberlik çıkarsa 3.00, Sporting Cristal sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Universitario son haftadaki Sporting Cristal müsabasında 3-3 berabere kaldı.

Sporting Cristal ise Universitario karşılaşmasında 3-3 berabere kaldı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, alan Universitario, 9 gol attı ve 4 gol yedi.

Sporting Cristal ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sporting Cristal, 8 gol atarken 7 gol yedi.

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