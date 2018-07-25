Universitario Sucre - Oriente Petrolero maç önü

Bolivya Premier Lig Clausura heyecanı devam ediyor. Universitario Sucre, 26 Temmuz 2018 Perşembe günü Oriente Petrolero takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 03:30. 1 puanlı Universitario Sucre 8. sırada bulunuyor, Oriente Petrolero 3 puana sahip ve 4. sırada. Universitario Sucre, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Oriente Petrolero, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 590 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Universitario Sucre kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Oriente Petrolero sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Universitario Sucre önceki hafta San Jose mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Oriente Petrolero ise Bolivar karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

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