Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? ÖSYM açıkladı: 2023-2024 üniversitelerin açılış tarihi...
Üniversite kayıtlarının ne zaman başlayacağına ilişkin aramalar sürüyor. Yaz tatilini geçiren üniversiteli binlerce öğrenci şimdiden; üniversitelerin ne zaman açılacağını ve kayıtların hangi tarihte başlayacağına ilişkin araştırmalarına sürdürüyor. İşte, ÖSYM'nin üniversitelerin açılış takvimi ve kayıt tarihleri hakkında bilgiler...
Üniversitelerde 2023-2024 eğitim-öğretim yılı ile ilgili araştırmalar başlamış durumda. Söz konusu duruma ilişkin binlerce öğrenci en çok; üniversite kayıtlarının ne zaman, hangi tarihte yapılacağına ilişkin araştırmalar yapıyor. İşte, ilgili konuya ilişkin tüm bilinmesi gerekenler...
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
Elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.
Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.
ÜNİVERSİYE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.
Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)