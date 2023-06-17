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YÖK Başkanı Özvar üniversitelerin kontenjan sayısını açıkladı! İşte 2 yıllık ve 4 yıllık YKS üniversite kontenjanları

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 2023 yılı üniversitelerin kontenjan sayılarını duyurdu. 3 milyon 498 bin 18 öğrencinin başvuruda bulunduğu YKS sınavı 17 ve 18 Haziran günlerinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 farklı oturumda gerçekleştiriliyor. Üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT, 17 Haziran Cumartesi günü saat 10:15 itibarıyla başladı. YÖK Başkanı Özvar, açıköğretim ve uzaktan öğretim kontenjanları ile beraber 1 milyon 61 bin kontenjanın ayrıldığını açıkladı. İşte 2023 2 yıllık ve 4 yıllık YKS üniversite kontenjanları...

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  • ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI 2023 | YÖK Başkanı Özvar üniversitelerin kontenjan sayısını açıkladı! 2 yıllık ve 4 yıllık YKS üniversite kontenjanları

    YKS 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite kontenjanları, YÖK Başkanı Özvar tarafından açıklandı. Baraj sınırı bulunmadan 17 ve 18 Haziran'da gerçekeleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç farklı bölümde gerçekleştiriliyor. YKS sınavı öncesinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 2023 yılı 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite kontenjan sayılarını açıklamıştı. Özvar; yapay zeka mühendisliği, petrol- doğal gaz, açık deniz mühendisliği, harita ve geomatik mühendisliği, madencilik, tekstil ve deri mühendisliği gibi bölümleri tercih edenlere staj, burs ve istihdam alanında destek olunacağının da altını çizdi. İşte 2023 yılı 2 yıllık önlisans ve 4 yıllık lisans programı üniversite kontenjan sayıları...
  • ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI 2023 | YÖK Başkanı Özvar üniversitelerin kontenjan sayısını açıkladı! 2 yıllık ve 4 yıllık YKS üniversite kontenjanları

    2023 ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI BELLİ OLDU

    Yükseköğretim Kurulu YÖK Başkanı Erol Özvar, 2023 yılı kontenjanlarına ilişkin olarak "Kontenjan planlarımızda hem çağın gerekliliklerini hem de toplumsal ihtiyaçları bilhassa gözetiyoruz. Bu sene örgün öğretimde önlisans programlarımız için 388 bin, lisans programlarımız için 465 bin olmak üzere toplam 853 bin kontenjan belirlenmiştir. Bu kontenjanların yaklaşık yüzde 21'i vakıf yükseköğretim kurumlarına ayrılmıştır. Açıköğretim ve uzaktan öğretim kontenjanlarımızla birlikte toplamda 1 milyon 61 bin kontenjan mevcuttur." ifadelerini kullandı.
  • ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI 2023 | YÖK Başkanı Özvar üniversitelerin kontenjan sayısını açıkladı! 2 yıllık ve 4 yıllık YKS üniversite kontenjanları

    VAKIF VE DEVLET ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLARI NE KADAR?

    YÖK Başkaı Özvar "34 yaş üstü kadınlar, depremzede adaylar ile şehit ve gazi yakınları için ayrılan kontenjanlar da dahil edildiğinde toplam kontenjan 1 milyon 111 bine ulaşmıştır. Bu kontenjanlara ilaveten 15 bin civarında KKTC üniversiteleri ve yurt dışındaki üniversitelere kontenjanlar ayrılmıştır. Yükseköğretim sistemimiz içinde halihazırda 746 bini vakıf yükseköğretim kurumlarında, 3 milyon 368 bini örgün eğitim içerisinde ve devlet yükseköğretim kurumlarında, 2 milyon 836 bini ise açıköğretimde olmak üzere toplamda 6 milyon 950 bin öğrencimiz bulunmaktadır. Kadın ve erkek öğrencilerimiz açısından baktığımızda geçen yıla kadar yükseköğretimdeki toplam erkek öğrenci sayısı kadınlardan fazla iken bu yıl ilk defa kadınların sayısı erkekleri geçmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla şu anda kadınların erkeklerden daha fazla oranda yükseköğretimden faydalandığını görmek sevindiricidir." dedi.
  • ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI 2023 | YÖK Başkanı Özvar üniversitelerin kontenjan sayısını açıkladı! 2 yıllık ve 4 yıllık YKS üniversite kontenjanları

    "ÖĞRENCİLERE BURS, STAJ VE MEZUNİYET SONRASI İSTİHDAM KONULARINDA AVANTAJ"

    Öğrencilere sınav sonrası süreçte de destek vermeyi sürdüreceklerini ifade eden Özvar,'ın açıklaması şu şekilde,

    "Öğrencilerimizin tercih yaparken, sadece yaygın olarak bilinen programları değil, bunların dışında kalan programları da araştırarak tercih yapmaları onlara yeni fırsatlar sunabilecektir. Özellikle Yükseköğretim Kurulu olarak üniversite- sanayi iş birliği kapsamında bazı programlarda öğrencilerimize burs, staj ve mezuniyet sonrası istihdam konularında avantajlar sunmaktayız. Örneğin, yapay zeka mühendisliği, petrol- doğal gaz, açık deniz mühendisliği, harita ve geomatik mühendisliği, madencilik, tekstil ve deri mühendisliği gibi bölümleri seçen öğrencilerimize staj, burs veya istihdam konularında destek sunmaktayız. Aday öğrencilerimiz farklı programları da araştırarak, kendilerine fayda sağlayacak alternatifleri de değerlendirmelerini tavsiye ediyorum" 

     
  • ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI 2023 | YÖK Başkanı Özvar üniversitelerin kontenjan sayısını açıkladı! 2 yıllık ve 4 yıllık YKS üniversite kontenjanları

    YKS ÜNİVERSİTE KONTENJAN KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

     

    YKS sınavı 17 ve 18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştiriliyor. TYT, AYT ve YDT sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih maratonu başlayacak. YKS sınav sonuçlarıyla birlikte üniversite tercih kılavuzuyla birlikte kontenjan kılavuzu ilan edilecek. YKS üniversite kontenjanları kılavuzunun Temmuz ayı sonunda açıklanması bekleniyor. 
  • ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI 2023 | YÖK Başkanı Özvar üniversitelerin kontenjan sayısını açıkladı! 2 yıllık ve 4 yıllık YKS üniversite kontenjanları

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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