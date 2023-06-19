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Üniversite öğrencileri, geliştirdikleri roketle ABD'de yarışacak

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri, geliştirdikleri roketle Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) düzenlenecek üniversiteler arası yarışmada boy gösterecek

Üniversite öğrencileri, geliştirdikleri roketle ABD'de yarışacak
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SUBÜ Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden oluşan Uzinova Space Systems Takımı'nın ürettiği orta irtifalı roket, Üniversitelerarası Roket Mühendisliği Yarışması'na (Intercollegiate Rocket Engineering Competition-IREC) katılım için tüm rapor ve hakem değerlendirmelerini başarıyla geçti.

TEKNOFEST 2021'de "Orta İrtifa Roket" kategorisinde finalist olan, IREC-2022'ye katılma hakkı kazanan ancak vize sorunu nedeniyle gidemeyen ekip, TEKNOFEST 2022'de "Dikey İnişli Roket Yarışması"nda Türkiye 5'inciliği kazanarak 19-24 Haziran'da ABD'de yaklaşık 40 ülkeden gelen rakiplerine karşı mücadele verecek.

SUBÜ Uzay ve İnovasyon Topluluğu Başkanı ve Takım Kaptanı Emir Duracak, yaklaşık 5 yıldır roketler üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Geçen yıl da katılım hakkı kazandıkları yarışmaya vize sıkıntısı nedeniyle gidemediklerini anlatan Duracak, "Bu yıl tüm işlemleri tamamladık ve rapor aşamalarını geçtik. Roketimiz yaklaşık 3,5 metrelik orta irtifa roketi. Yaklaşık 9 aylık çalışma. Yarışmada atışımızı yapıp gelmek istiyoruz. Hem okulumuzu hem de ülkemizi orada en iyi şekilde temsil etmeyi umut ediyoruz" diye konuştu.

Duracak, yarışmaya iyi hazırlandıklarını, analiz ve çalışmalarının çok iyi gittiğini dile getirdi.

YARIŞMAYA YAKLAŞIK 160 TAKIM KATILACAK

Yarışmaya 40'a yakın ülkeden ekibin katılacağını belirten Duracak, "Orada 160'a yakın takım olacak. O takımlarla çalışmak ve tecrübelerinden faydalanmak bu seneki hedefimiz. Gelecek senelerde diğer yurt dışı yarışmalarına katılıp Türk mühendislik öğrencilerinin roket alanında da var olduğunu dünyaya göstermek hayalimiz" şeklinde konuştu.

SUBÜ Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü Sorumlusu Ali Furkan Kamanlı, ABD'deki yarışmaya katılım hakkı kazanan ekiplere destek verdiklerini bildirdi.

Kamanlı, asıl emeği, gece gündüz demeden çalışan öğrencilerin sarf ettiğine değinerek, "Ekibimiz 5 yıllık. Birçok yarışmaya katıldılar şimdi de Amerika'ya gidecekler. Umuyoruz, oradan iyi derece getirecekler" dedi.

TEKNOFEST'in kendileri açısından iyi geçtiğini, 72 takımla başvurdukları yarışmada 38 takımın finalist olduğunu ve 9 ödül aldıklarını kaydeden Kamanlı, "Amerika'daki yarıştan da beklentilerimiz var. Arkadaşlarımız son derece emek verdiler. Umuyoruz, emeklerinin karşılığını alırlar" ifadelerini kullandı.

Kamanlı, koordinatörlük olarak hedeflerinin nitelikli mühendis yetiştirmek olduğunu vurgulayarak, "500'e yakın öğrencimiz yarışmalar için çalışıyor; bu, 500'e yakın kaliteli öğrenci demek. Bu arkadaşlar iş bulurken de zorlanmıyorlar" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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