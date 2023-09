6 Şurada Paylaş!









VERGİ İNDİRİMİ HANGİ TELEFONLARDA UYGULANACAK?

Vergisiz modeller Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bir üst sınırı olacak. Türkiye'de üretilen modeller içinde Samsung ve General Mobile bulunuyor.

Huawei ve Apple ise bu listede yer almıyor.

VERGİSİZ TELEFONUN GEÇERLİ OLDUĞU MARKALAR VE MODELLER

İşte Türkiye’de üretimi veya montajı gerçekleştirilen marka ve modellerden bazıları:

Xiaomi: Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi Note 10S, Redmi 10 2022,

OPPO: A15, Reno 5 Lite,

Vivo: Y15s, Y36, Y22s, Y16

Samsung: Galaxy A01, Galaxy A21s, Galaxy A30, Galaxy A52, Galaxy,

TCL: 20 SE, 20 E, L7,

Realme: C21, C21Y, C25 Omix: X300, X500,

Tecno Mobile: Camon 16,

General Mobile: 21, Poco C40, Phoenix 5G, 24 Pro

Casper: VIA X30 Plus, VIA M30 Plus

Reeder: S19 Max Pro S

OMIX: X5