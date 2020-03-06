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Üniversite öğrencilerinin Mehmetçiğe destek için gerçekleştirdikleri koreografi ilgi çekti



Samsun'da Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrenciler, Mehmetçiğe destek amacıyla yurt bahçesine bedenleriyle "TSK" yazdı.

Atakum'da İlkadım Kız Yurdunda kalan üniversite öğrencileri, Mehmetçiğe destek olmak amacıyla yurt bahçesinde hazırladıkları koreografi ile "Kalbimizle, duamızla Mehmetçiğimizin yanındayız" yazılı pankart açtı.

Ellerinde Türk bayrakları bulunan ve birlikte İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciler daha sonra bedenleriyle "TSK" yazarak asker selamı verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, kız öğrencilerin Mehmetçik için anlamlı bir koreografi hazırladığını ve 7'den 77'ye Türk halkının her zaman Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında olduğunu söyledi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıbbı Görüntüleme Teknikerlik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Dilara Eylem Koç, Mehmetçiğe destek vermek için yurtlarında böyle bir etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek, "Mehmetçik Suriye'de rejim unsurları ile vatanımız için mücadele ediyor. Onların o mücadelesinde yanlarında olduğumuzu göstermek istedik." dedi.