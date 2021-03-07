AA

Çankırı'da yaşayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Büşra Erdem, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle kurduğu mantar üretim tesisinden elde ettiği ürünleri Türkiye'nin birçok şehrine gönderiyor.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Erdem, Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaklaşık 35 yıldır mantar üretimi yapan babası Hasan Hüseyin Erdem'in işini geliştirmek için yeni bir tesis kurmaya karar verdi.

Memleketi Şabanözü ilçesine bağlı Gürpınar köyünde ailesinin desteğiyle arazi satın alan Erdem, buraya TKDK'den aldığı 1,3 milyon lira hibe ile 2,2 milyon liraya Avrupa standartlarında 2 bin metrekare kapalı alana sahip mantar üretim tesisi kurdu.

Babasının Çubuk'taki işlerini devretmesinin ardından ailesi de Çankırı'ya dönen Erdem, hem eğitimine devam ediyor hem de tesiste ayda 30 ton mantar üretimi gerçekleştiriyor.

- "Yanımda kadın işçi çalıştırıyorum"

Büşra Erdem, AA muhabirine, 19 yaşındayken böyle bir iş kurmaya karar verdiğini söyledi.

Babasının 35 yıllık tecrübesine güvenerek işe giriştiğini anlatan Erdem, "Ağabeyimin de yardımlarına dayanarak bunu başardığıma inanıyorum. 16 odamız bulunmakta." dedi.

Ürettikleri mantarları Türkiye'nin farklı şehirlerine gönderdiklerini belirten Erdem, "Karadeniz Bölgesi'ne, İstanbul'a, Çankırı'da marketlere ve pazar yerlerine gönderiyoruz. Büyük Ankara Hali'ne gönderiyoruz. Mantarımızı dökme veya isteğe bağlı olarak paket şeklinde de veriyoruz. Kendi soyadımızla oluşturduğumuz markamızla ürettiğimiz mantarları Türkiye'nin birçok şehrine ve bir firma aracılığıyla da Gürcistan'a gönderiyoruz." diye konuştu.

Kadınların cesaret ettiklerinde yapamayacakları şey olmadığını dile getiren Erdem, "Kadınların daha çok yükselmesi, çalışma oranını artırmak için bu işe başladım, yanımda kadın işçi çalıştırıyorum. İleriye dönük istihdamı artırmayı, yerimizi büyütmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.