Üniversite öğrencileri 21 yaşındaki Alexandra Sabuncu ve 21 yaşındaki Kate Rose Penso geçtiğimiz cumartesi günü önce havuza gitmek için buluştu. Ardından da saat 18:30 civarı Etiler’deki arkadaşları 24 yaşındaki Jason Yusuf Levi’nin evine gittiler. Saat 20:45’i gösterdiğinde Sabuncu, İstanbul’un en pahalı sitelerinin bulunduğu Adnan Saygun Caddesi’ndeki kaldırımda ağır yaralı olarak yatıyordu. Genç kız hemen hastaneye kaldırıldı. Yapılan ameliyatlar ile hayata tutundu. Bu sırada aynı evde bulundukları söylenen arkadaşları ise karakolda ifade verdi. İfadelerinde ise Alexandra’nın aile sorunlarını olduğunu, alkol ve uyuşturucu aldıktan sonra dubleks dairenin teras katından atladığını iddia ettiler.
"ŞÜPHEYLE BAKIYORUZ"
Vatan'dan Öge Demirkan'ın haberine göre, kızlarının intihar haberiyle sarsılan Sabuncu ailesi, Alexandra’nın hayat dolu bir genç olduğunu ve intihar edemeyeceğini iddia ederek konunun hukuki boyutunun araştırılması için Avukat Ece Dayıoğlu’na yetki verdiler. Avukat Dayıoğlu’nun konuyu araştırmaya başlamasıyla birlikte de ortaya ailenin şüphesini artıran ayrıntılar çıktı.
6 ŞÜPHE VAR
Yapılan araştırmada şüpheleri kuvvetlendiren ayrıntılar bulundu. Avukat Dayıoğlu tespit ettikleri karanlık noktaları şöyle açıkladı:
1) Sabuncu’nun olay yerinde yani kaldırımda çantasının bulunmasıydı. İçinde ise kişisel eşyaları bulunuyordu. Bu durum ‘Kim çantasıyla intihar eder?’ sorusunu ortaya çıkardı.
2) Genç kız, Adnan Saygun Caddesi’nde paralel yatarken bulundu. Oysa apartmandan atlayan bir kişinin caddeye dik düşmesi gerekirdi.
3) Olayın tanıkları Penson ve Levi’nin ifadelerinde de çelişki var. Perso, ‘Olay sırasında Levi’nin arkası dönük bilgisayar ile uğraşıyordu’ derken Levi ise ‘Müzik dinliyordum olayı görmedim’ dişe ifade verdi.
4) Penso, olaydan sonra hemen ifade vermedi. İfadelere göre Levi, Penso’nun olay yerinden uzaklaşmasını istedi. Polis Penso’nun adına ulaştı ve olaydan tam 6 saat sonra avukat eşliğinde ifade verdi.
5) Olay cumartesi günü gerçekleşti ve Penso pazar günü yurt dışına çıktı
6) Penso ifadesinde havuza gitmeden önce LCD adlı uyuşturucuyu kendisine Alexandra’nın verdiğini söyledi. Polis evde uyuşturucu kalıntıları buldu. Ancak ne Levi ne de Penso uyuşturucu tahlili için kan vermedi.
ÜÇ ERKEK KAÇTI
Bir görgü tanığı avukatlara ulaşarak olay yerinden üç erkeğin koşarak kaçtığını ifade etti. Avukat Ece Dayıoğlu, K.K. adlı görgü tanığının ifade vermesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunduklarını söyledi. K.K.’nın ifadesini ise şöyle anlattı: “Olay günü Alexandra terastan düştükten sonra Jason hemen yanına koştuğunu ifade etmişti. Kate ise Alexandra’nın Yanına hiç inmemişti. Ancak olaya tanık olan K. K., bize ‘Olay meydana geldikten yaklaşık bir dakika sonra yaralının yanına gittim. Bilincini açık tutmak için çaba harcadım. Bu sırada 3 erkek şahıs binadan çıkarak hiçbir şey olmamış gibi koşarak uzaklaştılar’ dedi. Eğer bu doğru ise intiharı bırakın düşme olayı bile olmayabilir.”
YURTDIŞI YASAĞI
Avukat Dayıoğlu, bu ifadelerden sonra evde 3 kişi olduklarına inanmadıklarını söyledi: “Olayın tanıkları Jason Levi ve Kate Rose Penso evde 3 kişi olduklarını söylediler. Ancak bu beyana artık inanmıyoruz. Evde en az 6 kişi olduklarını tahmin ediyoruz. Savcılığa başvurarak bu konuların araştırılmasını talep ettik. Ayrıca Jason Levi’nin de yurtdışına kaçmasını engellemek için yurtdışına çıkış yasağı konmasını istedik. Olayın ertesi günü yurtdışına giden Kate Rose Penso’nun ise daha önceden planlı bir seyahat ile yurtdışına mı gittiği yoksa olay üzerine mi gittiğinin araştırılmasını yazılı olarak talep ettik.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.