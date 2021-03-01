YKS başvuru heyecanı devam ediyor. Yüzbinlerce lise öğrencisi iyi bir üniversitede eğitim görmek için gireceği sınav ile ilgili ayrıntıları merak ediyor. Toplamda üç oturum ile gerçekleştirilecek AYT, TYT ve YDT sınavları için başvuru işlemleri yapacak adayların son güne dikkat etmesinde fayda var. İşte 2021 YKS başvuru ücreti ve üniversite sınavı son başvuru tarihi...

2021 YKS NE ZAMAN?

021 YKS sınav tarihi 26-27 Haziran 2021 olarak duyuruldu. Adaylar 26 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT),27 Haziran'da ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testine (YDT) girecekler. Bu sınavlardan alınacak puanlar ile adaylar üniversite tercihinde bulunabilecek.

ÜNİVERSİTE SINAVI BAŞVURU TARİHİ 2020

YKS başvuru tarihi 4 Şubat 2021'de başlayacak ve 2 Mart 2021'e kadar devam edecek. Ayrıca adaylar 17-18 Mart 2021 tarihlerinde geç başvuruda bulunabilecekler.

ÖSYM İLE YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM YKS 2021 başvuruları için kılavuzu yayınladı. Adaylar http://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasında yapabileceklerdir.

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS),26-27 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacaktır. 26 Haziran 2021 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT),27 Haziran 2021 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT),öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 04 Şubat-02 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

YKS BAŞVURU

YKS 2021 KILAVUZU

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2021-YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen

bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından

kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Adaylar sınav ücreti olarak;

Sadece TYT’ye girecek adaylar 90,00 TL,

*TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 180,00 TL,

*TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 270,00 TL yatıracaklardır.

Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve

sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı

bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet

bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabileceklerdir.

Sınav ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 3 Mart 2021 tarihinde mesai saati bitiminde,

ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme

yapacak olan adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 3 Mart 2021

tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde

bulundurmaları gerekmektedir