Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Üniversite sınavı tarihi açıklandı mı? ÖSYM 2024 YKS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

        Üniversite sınavı tarihi: 2024 YKS ne zaman yapılacak?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. ÖSYM tarafından organize edilen üniversite sınavı YKS, "Temel Yeterlilik Testi (TYT) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Yabancı Dil Testi (YDT)" şeklinde üç oturum şeklinde uygulanmaktadır. İşte ÖSYM sınav takvimi ile 2024 YKS tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2023 - 14:50 Güncelleme: 10.10.2023 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        YKS tarihleri öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Üniversite adayları hayal ettiği üniversiteye girebilmek adına çalışmalara başladı. TYT, AYT, YDT olmak üzere üç oturumda uygulanan YKS ÖSYM tarafından organize edilmektedir. Peki, "2024 YKS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" İşte YKS tarihleri...

        2

        2024 YKS NE ZAMAN?

        Temel Yeterlilik Testi (TYT) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Yabancı Dil Testi (YDT) şeklinde üç oturumda uygulanan YKS tarihleri henüz belli olmadı.

        YKS tarihleri açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MKE fabrikasındaki patlamada iddianame hazırlandı
        MKE fabrikasındaki patlamada iddianame hazırlandı
        Gazze'nin birçok bölgesi enkaza döndü!
        Gazze'nin birçok bölgesi enkaza döndü!
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        İsrail: Gazze sınırında kontrolü sağladık
        İsrail: Gazze sınırında kontrolü sağladık
        Otomobilde kampanya yarışı
        Otomobilde kampanya yarışı
        EURO 2032'nin ev sahibi Türkiye ve İtalya oldu
        EURO 2032'nin ev sahibi Türkiye ve İtalya oldu
        9 km uzunluğunda köy! 'Küçük Toskana' olarak anılıyor
        9 km uzunluğunda köy! 'Küçük Toskana' olarak anılıyor
        Bursa'da 4 metrelik köpek balığı! Tekneye çekemedi! Yüzdürerek getirdi!
        Bursa'da 4 metrelik köpek balığı! Tekneye çekemedi! Yüzdürerek getirdi!
        "Inter'i pişman etti!"
        "Inter'i pişman etti!"
        Zincir marketlerden 'indirim' çağrısına cevap
        Zincir marketlerden 'indirim' çağrısına cevap
        Desteğe tepki
        Desteğe tepki
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Günübirlik konutlarla ilgili kanun teklifi meclise geliyor
        Günübirlik konutlarla ilgili kanun teklifi meclise geliyor
        İspanya'dan flaş iddia: Son tango!
        İspanya'dan flaş iddia: Son tango!
        Yoğun bakımdaki kanser hastasına cinsel saldırı! Hidromorfin kullanmış!
        Yoğun bakımdaki kanser hastasına cinsel saldırı! Hidromorfin kullanmış!
        Karanlıkdere Kanyonu'ndaki yangında 8'inci gün!
        Karanlıkdere Kanyonu'ndaki yangında 8'inci gün!
        İstanbul'da yaşandı! Okulu basan veli 3 öğretmene saldırdı!
        İstanbul'da yaşandı! Okulu basan veli 3 öğretmene saldırdı!
        Ateşten gömlek!
        Ateşten gömlek!
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"