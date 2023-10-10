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        Haberler Gündem Üniversite sınavı tarihi belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

        Üniversite sınavı tarihi: 2024 YKS ne zaman yapılacak?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. ÖSYM tarafından organize edilen üniversite sınavı YKS, "Temel Yeterlilik Testi (TYT) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Yabancı Dil Testi (YDT)" şeklinde üç oturum şeklinde uygulanmaktadır. İşte ÖSYM sınav takvimi ile 2024 YKS tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2023 - 10:11 Güncelleme: 10.10.2023 - 10:11
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        YKS tarihleri öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Üniversite adayları hayal ettiği üniversiteye girebilmek adına çalışmalara başladı. TYT, AYT, YDT olmak üzere üç oturumda uygulanan YKS ÖSYM tarafından organize edilmektedir. Peki, "2024 YKS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" İşte YKS tarihleri...

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        2024 YKS NE ZAMAN?

        Temel Yeterlilik Testi (TYT) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Yabancı Dil Testi (YDT) şeklinde üç oturumda uygulanan YKS tarihleri henüz belli olmadı.

        YKS tarihleri açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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