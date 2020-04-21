Üniversite sınavına hazırlanan gençlere online eğitim veriliyor - TRABZON

AA

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve ücretsiz sunulan online eğitim derslerine katılarak, öğrencilere hitap etti.Öğrencilere başarı dileyen Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreçte gençlerin yanında olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.- "Gençlerimizi günde 5 saat canlı ders anlatımıyla sınava hazırlıyoruz"Zorluoğlu, daha sonra belediyenin tarihi hizmet binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen kesimlerin başında öğrencilerin geldiğini söyledi.Özellikle üniversiteye hazırlanan öğrencilerinin bu süreçten önemli ölçüde etkilendiğini belirten Zorluoğlu, şöyle devam etti:"Bizim pandemiden önce zaten mezun öğrencilerimize yönelik sürekli eğitim merkezimiz vardı. Orada bu çocuklarımıza üniversiteye hazırlık kursu veriyorduk fakat bu pandemiyle orası kapandı. Şimdi çocuklarımızı sahipsiz bırakmadık sürekli eğitim merkezimizi 'Trabzononline' diye online eğitim merkezine dönüştürdük ve dün itibarıyla da 440 öğrencimize uzaktan eğitim vermeye başladık.12 öğretmenimiz var ve gençlerimizi günde 5 saat canlı ders anlatımıyla üniversite sınavlarına hazırlıyoruz."Zorluoğlu, uygulamanın önemine dikkati çekerek, "Özgün bir uygulama. Trabzon'umuza, gençlerimize hayırlı olsun. Her kriz kendi içinde fırsatlar oluşturur. Gençlerimiz de bu fırsatları değerlendirerek inşallah üniversite sınavında arzu ettikleri üniversitelere, arzu ettiklerini bölümlere yerleşirler. Hepsine başarılar diliyorum." dedi.