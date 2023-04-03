Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen iki deprem 11 ilimizde yıkıma neden oldu. Büyük deprem felaketinin ardından üniversiteler uzaktan eğitime geçmişti. Son yapılan açıklamalara göre üniversiteler hibrit sisteme geçti. Yaşanan olaylar ışığında öğrencilerin gözü "Üniversite sınavları nasıl yapılacak, online mı olacak?" sorusuna çevrildi. İşte YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın üniversite sınavlarının nasıl yapılacağına ilişkin açıklaması...