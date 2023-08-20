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        Haberler Gündem Eğitim ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI| YKS tercih sonuçları açıklandı, 2023 üniversite taban puanları belli oldu!

        YKS tercih sonuçları açıklandı, 2023 üniversite taban puanları belli oldu!

        YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından 2023 üniversite taban puanları belli oldu. Gelecek yıl için tercih yapacak üniversite adayları için tercih sürecinde kritik öneme sahip olan üniversite taban puanları belli ÖSYM üzerinden takip edilebilecek. İşte ÖSYM 2023 üniversite taban puanları tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2023 - 14:02
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        YKS tercih sonuçları açıklandı. Kayıt sürecinin ardından ise ek tercih süreci başlayacak. Ek tercih kpntenjanları ve taban puanları ise yeniden tercih yapmak isteyen üniversite adayları tarafından merak ediliyor. 2023 üniversite taban puanları belli oldu mu? İşte merak edilen detaylar...

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        ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

        Üniversite taban puanları YKS ek tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından belli olacak. YKS ek tercih kılavuzu ise 1 Eylül'de üniversite kayıt sürecinin bitmesiyle birlikte başlayacak.

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        EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

        Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.

        Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

        Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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