Üniversite tercihi yaparken nelere dikkat etmeli?

Uzun zamandır hazırlandınız, sınava girdiniz ve şimdi tüm bu çabalarınızın meyvelerini toplama zamanı geldi çattı. İşte üniversite tercihi yapmadan önce ne istediğinizi gözden geçirmenizi sağlayacak temel özellikler...

Hangi şehirde, şehrin hangi bölgesinde?

Seçeceğiniz üniversitenin, dolayısıyla bölümün hangi şehirde olduğu, şehrin sosyo-kültürel imkanları, barınma olanakları, öğrencilik hayatınız belki de sonrası için belirleyici olacağından şehir tercihi büyük önem taşıyor.

Üniversite tercihi mi, bölüm tercihi mi önemli?

Önemli olan tabii ki sizi mutlu edecek meslekle ilgili akademik birikim edinmek. Ancak üniversitenin akademik olanakları, uluslararası bağlantıları, sosyal ve kültürel olanakları da meslek edinme sürecinde sizin motivasyonunuzu yükseltecek etkenler.

Akademik kadro ve uygulamalı eğitime dikkat!

Bölüm tercihi sırasında akademik kadro seçiminizi etkileyecek kriterlerin ilk sıralarında olmalı. Deneyimli akademisyenler, mesleki bakış açınıza farkındalık ve farklılık kazandıracaktır. Keza laboratuvar ve diğer uygulama olanakları da, gerçek iş yaşamı öncesi size pratiklik kazandıracaktır.

Burs olanakları

Eğitim gerçekten pahalı bir yatırım, ve ailelerimiz bizlerin eğitimi için gözünü kırpmadan ellerini taşın altına koyuyorlar. Bu noktada kazanacağımız başarı bursları ile onlara destek olmak çok önemli. Seçiminizi yaparken burs olanaklarını, sizi başarı için kamçılayacak, ailenize destek olacak bir kriter olarak göz önünde bulundurmak en doğrusu...

Eğitim seçenekleri

Seçiminizde, çift anadal ve yandal programları ile iki diploma ve diplomaya ek sertifika alma imkanları, bölümler arası yatay geçiş, seçmeli ders havuzu, birden fazla yabancı dil seçeneği gibi olanakları da mutlaka değerlendirmelisiniz.

Kampus imkânları

Üniversite hayatınız hep sınıflarda dersle geçecek değil. Modern kampus imkanlarına sahip, kültürel, sosyal ve spor etkinlikleri ile size dinlendirici imkanlar sunulması da eğitiminizin keyifli yanını oluşturacak. Bunu gözardı etmeyin!

Yurtdışı bağlantılar

Global yaşamda farklı ülkelerdeki üniversiteler birbirleri ile öğrenci değişimleri ya da ortak eğitim programları çerçevesinde deneyimlerini büyüterek paylaşıyorlar. Siz de buradan pay almak istiyorsanız, seçeceğiniz üniversitenin size sağlayacağı yurtdışı olanaklarını doğru analiz etmelisiniz.

Kariyer Desteği

Günümüzde üniversite bitirince hemen iş sahibi olmak zor. İş hayatı ile eğitim hayatı arasında farklar çok fazla. Bu makası daratmak, iş hayatına atıldığınızda sudan çıkmış balığa dönmemek için, eğitim hayatınız sürecinde sizi doğru yönlendirecek, staj olanakları sağlayacak güçlü ve etkili bir kariyer merkezi şart.