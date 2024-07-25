1. İLGİ ALANLARI VE TUTKULAR

Hangi konuları öğrenmekten hoşlanıyor ve ilgi çekici buluyorsunuz? İlgi alanlarınız ve tutkularınızla uyumlu bir bölüm seçmeyi düşünün, böylece çalışmalarınıza daha motive ve bağlı olacaksınız. Elon Musk'ın dediği gibi, "Ana dalınız tutkulu olduğunuz ve bunun için bir derece almasanız bile çalışmaya devam edeceğiniz bir şey olmalıdır."