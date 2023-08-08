Üniversite yerleştirme sonuçları tarihi... 2023 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS tercihlerinde artık son güne gelindi. Saat 23:59'da sona erecek tercihlerle ilgili olarak gözler tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilecek. Geçtiğimiz yıl 19 Eylül tarihinde duyurulan sonuçların bu yıl ne zaman açıklanacağı ve sonuçların nasıl öğrenileceğine dair bilgileri bir araya getirdik...
Üniversite tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin aramalar başlamış durumda. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre sonuçlar; https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrencilerine erişimine açılacak. İşte, şimdiden merakla beklenen YKS tercih sonuçları ile ilgili bilgiler...
2023 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılan YKS tercihleri için gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.
Bu yıl üniversite kayıt tarihlerinin 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak olmasından dolayı YKS tercih sonuçlarının 14-18 Ağustos tarihlerinde açıklanması bekleniyor.
2023 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri geçtiğimiz yıl 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında sona ermişti.
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.
YKS TERCİH SONUCU NASIL ÖĞRENİLECEK?
Üniversite yerleştirme sonuçları, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrencilerin erişimine açılacak.