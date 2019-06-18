Yetişmiş insan kaynağını artırmak için "Tekstil mühendisliği oku, geleceğini doku" sloganıyla İstanbul'da düzenlenen seminere, sektör paydaşları ve eğitimciler katıldı.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, seminerde yaptığı konuşmada, tekstilin, Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olduğunu vurgulayarak, nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak için üniversite sınavında ilk 80 bine giren öğrencilere tekstil ve deri sektörünü tercih etmeleri durumunda öğrenim hayatları boyunca asgari ücrete kadar burs vereceklerini bildirdi.

Öksüz, bunun yanında isteyen öğrencilere 5 yıl boyunca iş garantisi de verileceğini belirterek, ekonomik koşullar ve buna bağlı gelişen dünya görüşünün, öğrencilerin üniversite tercihini yıllar içerisinde değiştirdiğini, bunun sonucunda da eskiden tıp fakültesine girebilecek puanları alan öğrencilerin okuduğu tekstil mühendisliği bölümlerinin puan ve sıralamasının gerileyip kontenjanların boş kaldığını anlattı.

"SON 1,5 YILDIR ÇOK YOĞUN BİR GAYRET SARF ETTİK"

Ahmet Öksüz, tekstil mühendisliği alanlarının boş kalmasının Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan tekstil sektörü için kabul edilebilir bir durum olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu durumu değiştirebilmek için Türkiye'yi ihracatla tanıştıran ve sanayileşmenin ilk adımı olan sektörümüzün geleceği için çalışmalarda bulunma sorumluluğuyla adım atmaya karar verdik. Bu doğrultuda tekstil mühendisliğine karşı oluşan negatif algıyı değiştirmek için son 1,5 yıldır çok yoğun bir gayret sarf ettik. Önce sektör olarak neler yapabileceğimizi tartıştık, ardından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile bir araya gelerek tekstil mühendisliği algısına yönelik politika belirlenmesi gereken başlıkları ortaya koyduk, üniversitelerimiz, ihracatçı birliklerimiz ve TTSİS ile çeşitli çalıştaylar düzenleyerek bir eylem planı hazırladık."

TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ SEÇENE ASGARİ ÜCRET KADAR BURS

İTHİB Başkanı Öksüz, bu yoğun çabalar sonucu 10 Nisan 2019'da Ticaret Bakanlığının projeyi onayladığını ve YÖK ile imzaların atıldığını aktararak, "Üniversite sınavında tekstil mühendisliği bölümünü seçenlere burs vermeye başlıyoruz. Bunun için öncelikli şartımız tekstil mühendisliğinin, öğrencinin ilk 5 tercihinden biri olması. Sınavda ilk 20 bine girenlere net asgari ücret kadar burs vereceğiz. 20-50 bin arasında olanlar net asgari ücretin yüzde 70’i, 50-80 bin arasındaki adaylar ise net asgari ücretin yüzde 50'si tutarında karşılıksız burs imkânından yararlanacak. Üstelik bu burs, öğrenim hayatları boyunca devam edecek ve tamamen karşılıksız olacak. Dileyen öğrencilerimize de 5 yıl süreyle iş garantisi vermeyi taahhüt ediyoruz." şeklinde konuştu.

Sektörün 15,7 milyar dolarlık dış ticaret fazlasıyla ülkeye en fazla net döviz girdisi sağlayan sektör olduğunu ve 1 milyon kişiye istihdam sağladığını bildiren Öksüz, şöyle devam etti:

"Türkiye tekstil ve hazır giyim sektörleri, deyim yerindeyse ülkemizi şampiyonlar liginde temsil ediyor. Bu başarıyı zamanında tekstil mühendisliğini tercih eden nitelikli gençlerimiz ile birlikte yakaladık. Milyon dolarlık tesislerimizin başında bugün o nitelikli tekstil mühendislerimiz var. Tekstil mühendisliği bölümünü tercih edip de işsiz kalan hiçbir öğrenci yok. Tam tersine kendi işinin patronu birçok tekstil mühendisi var. Bizler üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde tekstil sektörümüzün geleceğini dokumak üzere yola çıktık ancak yalnızca bizim çabamız yeterli değil. Öğrencilerimizin gelecek planlarını yaparken öğretmenlerinin yönlendirmesi çok çok önemli. Bu yüzden değerli öğretmenlerimizin de atacağı her bir ilmeğe ihtiyacımız ve bu projenin başarılı öğrencilere anlatılmasına ihtiyacımız var."

"SEKTÖRÜ DÖNÜŞTÜRECEK BİRİKİME SAHİP MÜHENDİSLERE İHTİYACIMIZ VAR"

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe de hazır giyim, tekstil ve derinin 2018'i toplamda 28 milyar dolar ihracat ile kapattığını hatırlattı.

Türkiye'nin katma değerli üretimde ve ihracatta da iddialı olduğunu vurgulayan Gültepe, şunları kaydetti:

"Türkiye'de kilogram başına ortalama ihracat birim fiyatı 1,3 dolarlarda iken, hazır giyimde 14,5 dolarlardayız. Biz hazır giyim ihracatımızı 33 milyar dolara, 3 sektörün toplam ihracatını 55-60 milyar dolara yükseltebiliriz. Potansiyelimiz var, yatırım iştahımız var. Ancak en büyük eksikliklerimizden biri iyi yetişmiş insan gücü... Gençlerimiz, ülke ekonomisinin can damarı olan bu sektörlerde çalışmak istemiyor. Üniversitelerde 13 tekstil mühendisliği bölümünün çoğunda kontenjanlar boş kalıyor. Sadece İTÜ ve Ege Üniversitesi’nin tekstil mühendisliği bölümleri kontenjanlarını doldurabiliyor. Oysa bizim sektörü günün gereklerine göre domine edecek, dönüştürecek birikime sahip mühendislere ihtiyacımız var."

Sektörler için bu konunun hayati önem taşıdığına işaret eden Gültepe, "Bu gerçekten hareketle hazır giyim, tekstil ve deri ihracatçıları birlikleri ve Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası olarak sorumluluk üstlendik. Ülkemizde tekstil mühendisliği algısını yükseltmek için YÖK ile tarihi bir protokol imzaladık. Türkiye'de bir ilk olan bu protokol uyarınca sınavda ilk 20 bine giren kardeşlerimiz tekstil mühendisliğini tercih ederlerse asgari ücret tutarında karşılıksız burs imkanından yararlanacak." dedi.

Eğitim yazarı Abbas Güçlü ise mesleki eğitimin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.