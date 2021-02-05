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Üniversiteler açılacak mı, Bahar dönemi yüz yüze eğitim başlıyor mu? 2021 Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK

Üniversitelerde uzaktan eğitim devam ediyor. Okullarından daha fazla ayrı kalmak istemeyen binlerce öğrenci ise üniversiteler ne zaman açılacak sorusunun cevabını arıyor. Konuyla ilgili olarak tüm gözler YÖK'e çevrilmiş durumda. Peki üniversitelerde bahar dönemi yüz yüze eğitim başlıyor mu?

Üniversiteler açılacak mı, Bahar dönemi yüz yüze eğitim başlıyor mu? 2021 Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK

Üniversiteler yüz yüze ne zaman açılacak? YÖK'ün acil cevap talebinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından cevap geldi. Peki, ünversiteler yüz yüze eğitim için ne zaman açılacak? İşte merak edilen soruyla ilgili önemli ipuçlarının yer aldığı Sağlık Bakanı Koca'nın cevabı...

BİLGİLENDİRME İSTENDİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Sağlık Bakanlığına bir yazı gönderilerek, ülkemizdeki üniversitelerde 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesine ilişkin görüşlerinin bildirilmesi istendi.

YÖK tarafından iletilen yazıda, Yeni Koronavirüs (COVID-19) küresel salgını ile mücadele kapsamında başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca alınması gereken tedbirlere ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılarak uygulamaya konulduğu belirtildi.

YÜZDE 40 UZAKTAN EĞİTİMDE

Yazıda, YÖK tarafından, küresel salgın nedeniyle yükseköğretim kurumlarının 2020-2021 eğitim ve öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlatılmasına karar verilerek örgün eğitim müfredatının, % 40’ a kadarının uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılabilmesi ve karma öğretim uygulayabilmeleri için üniversitelere geniş bir alan bırakıldığı hatırlatıldı.

Yazıda son olarak “Sağlık Bakanlığının tedbir maksatlı yönlendirmeleri önem arz ettiğinden yükseköğretim kurumlarımızda 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesi konusuna ilişkin görüşünüzün acil olarak bildirilmesi” istendi.

YÖK'E YANIT GELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, YÖK'ün istediği görüşe şu yanıtı verdi:

"Son günlerde ülkemizde vaka sayısının yeniden artışa geçmesi daha fazla dikkatli davranmamızı gerektirmektedir. Yurt içinde kitlesel harekete yol açacak, bir araya gelmeleri, toplanmaları sağlayacak her türlü düzenlemeden kaçınmak zorundayız. Yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitimin mevcut şartları dışında önemli bir hareketliliğe de sebep olabileceği unutulmamalıdır. Bu konuda yapılan değerlendirmelerde gerek vaka sayılarının artış eğilimini gerekse hareketliliğin sebep olabileceği riskler dikkate alınarak karar alınmalıdır."

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