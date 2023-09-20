Üniversiteler ne zaman açılıyor, bu hafta açılacak mı?
Üniversitelerin açılacağı tarih merak konusu oldu. Bu kapsamda gözler üniversitelerin akademik takvimlerine çevrildi. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt işlemleri sona erdi. 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi ile üniversitelerin açılacağı tarih merak konusu oldu. Peki, üniversiteler ne zaman, ayın kaçında açılacak? İşte ayrıntılar...
Yeni eğitim öğretim dönemine az bir süre kala üniversitelerin ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasıyla araştırmaları hızlanan üniversite açılış tarihleri ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik. İşte 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi ile üniversitelerin açılacağı tarih...
ÜNİVERSİTE KAYITLARI TAMAMLANDI
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapıldı. Elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında tamamlandı.
Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Üniversitelerin açılış tarihi henüz belli olmadı. Üniversite açılış tarihleri üniversitelerin akademik takvimine göre farklılık gösterebiliyor. Bazı üniversiteler akademik açılış tarihini 2 Ekim'de yapılacağını duyurdu.
ÜNİVERSİYE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?
Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.
İşte duyurusu yapılan bazı üniversiteler;
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Yapılan açıklamada "İstanbul Üniversitesi 2023-2024 eğitim öğretim yılı akademik takvimi güncellenmiş olup, eğitim 2 Ekim 2023 tarihinde başlayacaktır." ifadeleri kullanıldı.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
"Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımızın kararı çerçevesinde 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimimiz güncellenerek derslerin başlama tarihi 2 Ekim 2023 olarak belirlenmiştir.
Güncel Akademik takvimimize ulaşmak için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımızın Web Sitesini ziyaret edebilirsiniz."
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
"Üniversitemiz Senatosunun almış olduğu karar doğrultusunda 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi başlangıç tarihi (Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi hariç) 2 Ekim 2023 Pazartesi olarak güncellenmiştir. Ayrıntılı Akademik Takvim daha sonra duyurulacaktır."
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Üniversitesi'nden yapılan açıklamada "Değerli Öğrencilerimiz,
Üniversitemiz 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Yarıyılı 2 Ekim 2023 Pazartesi günü (Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Turizm Fakültesi ve Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu hariç) başlayacaktır. Güncel Akademik Takvimimiz, Üniversitemiz internet sayfası ile resmi sosyal medya hesaplarımızdan ayrıca ilan edilecektir. Öğrencilerimize başarılarla dolu bir eğitim ve öğretim yılı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sayfasında yer alan akademik takvime göre üniversitelerde derslerin başlangıcı 2 Ekim 2023 tarihinde başlayacak.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Üniversitesi'nden yapılan açıklamada 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz döneminin 2 Ekim'de başlayacağı ifadeleri yer aldı.