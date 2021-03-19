Üniversiteler bahar dönemi açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? Soruları öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Korona virüs sebebiyle uzaktan eğitime devam eden öğrenciler üniversitelerin ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman?

ÜNİVERSİTELER BAHAR DÖNEMİNDE AÇILACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bugün yüksek öğretim ile ilgili değerlendirmeler yaptık. Yapılan değerlendirmede uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği Yüksek Öğretim Kurumumuza iletilmiştir." açıklamasında bulundu.

ÜNİVERSİTELERDE HİBRİT EĞİTİM NEDİR?

Hibrit eğitim modeli, harmanlaşmış öğrenme olarak da bilinmektedir. Karma eğitimde denen hibrit eğitim modeli, online eğitim modelinin ve yüz yüze eğitim modelinin birlikte uygulanması anlamına gelmektedir.

Harmanlaşmış öğrenme, web tabanlı öğretim olanağıyla öğrencilerin dilediği yerden, dilediği zamanda çalışabilmesine imkan tanır. Aynı zamanda da öğretmen ve öğrencilerin yüz yüze öğrenme ortamında da tartışabilme olanağı sunar.

YÖK'TEN YÜZ YÜZE EĞİTİM KARARI

YÖK, uygulamalı eğitimlerin yüz yüze yapılabileceği, teorik eğitimlerin ise mümkün olduğunca çevrimiçi yapılmasına karar verdi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Yeni Koronavirüs Küresel Salgını dolayısıyla Mart 2020’den bu yana üniversitelerimizde eğitim ve öğretim faaliyetleri, konuya ilişkin yazılarımız uyarınca “yükseköğretim kurumlarımızın yetkili kurullarında alınan kararlar çerçevesinde” sürdürülmektedir.

Yükseköğretim Kurulu bu süreci “güçlü koordinasyon, esnek yönetim ve çerçeve kararlar” ile yönetmektedir. Bu yaklaşım memleketimizin bütün illerine dağılan üniversitelerimizin her birisinin farklı şartları ve imkânlarının bulunması, merkezi olarak aynı tedbirlerin ve kararların bütün üniversiteler için aynı şekilde uygulanmasının doğru olmadığı düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca; “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Raporu” üniversitelerimize iletilmiş, salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak olan uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimize serbesti tanınmıştır. Yine bu bağlamda özellikle uygulamalı eğitimler, staj, iş yerinde mesleki eğitim gibi hususlara da dikkat çekilmiştir. Küresel Salgın sürecinde yükseköğretim kurumlarımızın tüm programlarında eğitimler genel olarak çevrimiçi yöntemlerle kesintiye maruz kalmadan devam etmektedir. Bununla birlikte özellikle meslek yüksekokulları, sağlık programları, sanat ve tasarım programları, mühendislik ve mimarlık gibi uygulamalı eğitimleri ağırlıkta olan bölüm ve/veya programların son sınıf öğrencilerinin gerekli yeterlikleri kazanamadan mezuniyet aşamasına gelmiş olmasına ilişkin endişeler, bir müddetten beri öğrenci ve öğretim elemanları tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımıza bildirilmektedir.

Yükseköğretim Kurulunca konunun en önemli paydaşları olan “öğretim elemanları” ile “öğrencilerimizin” de bu sürece dair görüşlerinin alınması yoluna da gidilmiştir. Bu maksatla 1 milyon 300 yüz bin kişiye yakın katılımcıyla YÖK tarafından Türkiye’nin ulusal ölçekte en büyük anketi gerçekleştirilmiştir. Anket sonuçları Sağlık Bakanlığı dâhil ilgili kurumlar ile paylaşılmıştır. Bu çerçevede özellikle mezun durumunda olan öğrencilerin yetkinliklerinin kazandırılmasında telafisi güç eksiklikler oluşabileceği düşünülerek uygulamalı ve teorik eğitimlerin sürdürülüş şekline dair Sağlık Bakanlığından görüş alınması uygun görülerek 02.02.2021 tarihinde Bakanlığa bu görüş talebi iletilmiştir. Sağlık Bakanlığı’nın görüş talebimize dün akşam cevaben yollamış olduğu yazıda “Son 3 haftadır ülkemizde vaka sayısının yeniden artışa geçmesi daha dikkatli davranılmasını gerektirmektedir. Yükseköğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin mevcut şartları dışında önemli bir hareketliliğe sebep olabileceği de unutulmamalıdır” şeklinde bilgi verilerek, “Yükseköğretim kurumlarında uygulamalı eğitimlerde azami dikkat ile ve sıkı tedbirler eşliğinde yüz yüze eğitimin yapılabileceği, ancak teorik eğitimlerin mümkün olduğunca uzaktan eğitim yöntemleri kullanılarak devam ettirilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir” denilmektedir.

EĞİTİME DEVAM ETMEK İSTEMEYEN ÖĞRENCİLER KAYIT DONDURABİLECEK

Bu bağlamda yapılan değerlendirmeler sonucunda Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 17.02.2021 tarihli toplantısında;

1. Uygulamalı eğitimlerin “azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması” şartıyla öğrenciler seyreltilerek, gruplara ayrılarak yüzyüze yapılabileceği,

2. Teorik eğitimlerin ise Sağlık Bakanlığının görüşleri ile programlarda kazandırılması gereken asgari yeterlikler dikkate alınarak mümkün olduğunca çevrimiçi yapılması,

3. Sağlık Bakanlığınca dönem ortasında konuya ilişkin tekrar bir değerlendirme yapılacağının göz önünde bulundurulması,

4. Salgın endişesi veya barınma dolayısıyla eğitimlere devam etmek istemeyen öğrencilerin kayıt dondurma haklarından yararlandırılması,

5. Küresel salgın döneminde öğrenci motivasyonu üzerinde de yoğunlaşmanın önemli olması hasebiyle rehberlik hizmetlerine ağırlık verilmesi hususları bütün devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarımıza bugün bir resmi yazı ile bildirilmiştir" ifadelerine yer verildi.