Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak?
YKS tercih yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına hak kazanan öğrenciler, 28 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında üniversite kayıt işlemlerini tamamladı. Kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından, gözler üniversitelerin açılacağı tarihe çevrildi. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimini güncelleyerek derslerin başlama tarihini açıkladı. İşte 2023-2024 akademik takvim ile üniversitelerin açılacağı tarih...
Üniversite kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından, üniversitelerinin açılacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Üniversitelerin açılış tarihi akademik takvime göre değişkenlik gösterebilmektedir. Peki, "Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak, üniversite açılış tarihi ertelendi mi?" İşte üniversitelerin açılış tarihi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Üniversiteler 2023-2024 akademik takvimini güncelledi. Bilindiği gibi üniversiteler özerk yapıda olduğundan dolayı açılış tarihi farklılık gösterbilmektedir. İşte üniversitelerin açılış tarihine ilişkin bazı üniversitelerden yapılan açıklamalar;
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Yapılan açıklamada “İstanbul Üniversitesi 2023-2024 eğitim öğretim yılı akademik takvimi güncellenmiş olup, eğitim 2 Ekim 2023 tarihinde başlayacaktır.” ifadeleri kullanıldı.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
“Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımızın kararı çerçevesinde 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimimiz güncellenerek derslerin başlama tarihi 2 Ekim 2023 olarak belirlenmiştir.
Güncel Akademik takvimimize ulaşmak için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımızın Web Sitesini ziyaret edebilirsiniz.”
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Anadolu Üniversitesi’nin resmi internet sayfasında yer alan akademik takvime göre üniversitelerde derslerin başlangıcı 2 Ekim 2023 tarihinde başlayacak.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Üniversitesi’nden yapılan açıklamada 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz döneminin 2 Ekim’de başlayacağı ifadeleri yer aldı.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
“Üniversitemiz Senatosunun almış olduğu karar doğrultusunda 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi başlangıç tarihi (Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi hariç) 2 Ekim 2023 Pazartesi olarak güncellenmiştir. Ayrıntılı Akademik Takvim daha sonra duyurulacaktır.”
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Üniversitesi’nden yapılan açıklamada “
Değerli Öğrencilerimiz,
Üniversitemiz 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Yarıyılı 2 Ekim 2023 Pazartesi günü (Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Turizm Fakültesi ve Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu hariç) başlayacaktır. Güncel Akademik Takvimimiz, Üniversitemiz internet sayfası ile resmi sosyal medya hesaplarımızdan ayrıca ilan edilecektir.
Öğrencilerimize başarılarla dolu bir eğitim ve öğretim yılı diliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.