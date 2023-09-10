Üniversiteler ne zaman açılacak? 2023-2024 ÖSYM üniversitelerin açılış takvimi açıklandı mı?

Üniversiteler ne zaman açılacak? 2023-2024 ÖSYM üniversitelerin açılış takvimi açıklandı mı?

1 Şurada Paylaş!









2023-2024 eğitim-öğretim yılına dair araştırmalar iyice arttı. Türkiye'nin dört bir yanındaki binlerce öğrenci, ÖSYM'den yapılacak açıklamayı bekliyor. Şubat ayında yaşanan deprem felaketi nedeniyle birçok üniversite uzaktan eğitime geçmişti. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak ve eğitim yüz yüze mi olacak?