Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemEğitim
ABONE OL

Üniversiteler ne zaman açılacak, Eylül'de açılır mı? YÖK'ten yüz yüze eğitim açıklaması

İlkokullar, ortaokullar ve liseler gibi üniversitede de yüz yüze eğitime ara verildi, pek çok meslek okulu öğrencileri pratik eğitimlerine erişemedi. Üniversite öğrencileri yüz yüze eğitime e zaman döneceklerini merak ediyor. Üniversiteler ne zaman açılacak, Eylül'de açılır mı? YÖK'ten üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması

Üniversiteler ne zaman açılacak, Eylül'de açılır mı? YÖK'ten yüz yüze eğitim açıklaması

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen alanlardan biri de eğitim sistemi oldu. Üniversitelerde online sistemler üzerinden akademik derslerin işlenmesine devam edildi ancak meslek okullarının, sanat, tıp, mühendislik gibi pratik eğitim gerektiren okulların eğitimleri büyük ölçüde yarım kaldı. Üniversiteler ne zaman açılacak, Eylül'de açılır mı? sorusu gündemden düşmüyor. İşte YÖK'ten üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK),Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki "akademik ve idari kadrolardaki personel" ile "örgün öğretimde okuyan öğrencilerin" 2021 Eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.

Yükseköğretim Kurulundan, Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda, bütün dünya ülkeleri ile birlikte Türkiye'nin de yeni tip koronavirüs (Covid-19) küresel salgını ile bir yılı aşkın süredir mücadele ettiğine işaret edildi.

Sağlık sisteminin güçlü alt yapısı, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumların ve sağlık çalışanlarının fedakârca gayretleri ve etkin yönetişim sayesinde küresel salgın ile mücadelede ülkenin başarılı olduğunun görüldüğü vurgulanan yazıda, bununla birlikte topyekün normalleşme sürecine geçilmesinin ancak aşılanmanın yaygınlaşmasıyla mümkün olacağı belirtildi.

YÖK, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AŞILANMASINI İSTEDİ

YÖK'ün yazısında şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda ülkenin kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir yeri olan yükseköğretim sistemimizde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bütünüyle normalleşmeye geçilerek sürdürülmesi, yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 2021-2022 eğitim döneminde başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personel ile örgün eğitimde okuyan öğrencilerimizin de öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır. Aksi takdirde özellikle başta sağlık olmak üzere uygulamalı eğitim alanlarından mezun olacakların meslek icralarında telafisi mümkün olmayan sonuçlar üretmesi kuvvetle muhtemeldir.

Buna göre, yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personeli ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerimizin 2021 Eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanması hususunda gereğini önemle arz ederim."​

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Okullar ne zaman açılacak? 1 Haziran 2021'de okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
GÜNDEMOkullar ne zaman açılacak?
Aynı aileden 4 kişi koronaya yenildi - Haberler
GÜNDEMAynı aileden 4 kişi koronaya yenildi
Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı 2021 tarihi
GÜNDEM2021 Kurban Bayramı ne zaman?
SON DAKİKA: Zeliha'nın feryadı: Ölmek istemiyorum
GÜNDEMZeliha'nın feryadı: Ölmek istemiyorum
Son dakika: Maket uçaklı saldırı girişimi önlendi! 1 terörist öldürüldü
GÜNDEMMaket uçaklı saldırı girişimi önlendi! 1 terörist ...
ÖSYM duyurdu: ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ALES sınav sonuçları tarihi
GÜNDEMALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kafeler, lokantalar ve restoranlar açık mı? Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? Karar belli oldu!
GÜNDEMKafeler ve restoranlar açıldı mı?
Deprem mi oldu? Son dakika depremler 25 Mayıs tablosu Kandilli ve AFAD
GÜNDEMGüncel deprem tablosu
2021 KPSS (A Grubu, Öğretmenlik, Alan Bilgisi, ÖABT) başvuruları başladı mı? ÖSYM açıkladı!
GÜNDEM2021 KPSS başvuruları başladı mı?
Yasaklar ne zaman kalkacak? 1 Haziran'da sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?
GÜNDEMYasaklar ne zaman kalkacak?