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Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Kahramanmaraş depremi sonrası üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verilmişti. Peki, üniversiteler yüz yüze ne zaman açılacak? İşte YÖK'ten gelen açıklamalar doğrultusunda üniversitelerin açılacağı tarih...

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  • Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

    Kahramanmaraş depremi sonrası vakıf ve devlet üniversitelerinde yüz yüze eğitime ara verildi. Ancak uygulamanın zorunlu olduğu bölümlerde ise yüz yüze eğitim devam ediyor. Peki, tüm bölümler için 2022 - 2023 Akademik Yılı'nda üniversiteler ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak? İşte YÖK'ten yapılan son açıklama ve detaylar...
  • Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

    ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

    YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar üniversitelerin durumuna ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Özvar'ın açıklamaları şu şekilde: 

    Depremden doğrudan etkilenen 11 ildeki yüksek öğretimle ilgili değerlendirme yapmak isterim. Bölgede bulunan üniversiteler toplam örgün öğretimin yüzde 9’una sahip. Bölgede ikametgahı olan ya da eğitim alan öğrenciler yüzde 15’e tekabül ediyor. Büyük afetten etkilenen öğrenci sayısı son derece yüksektir. Depremden etkilenen illerde toplam 47 bin Üniversite personeli bulunmakta.

    Şu anda 465 bin vatandaşımıza barınma imkanı sağlıyoruz. Pazartesi 71 ilde eğitime başlıyoruz. 10 ilde eğitime ne zaman başlanacağını salı günü açıklayacağız. Şu ana kadar 35 bin 24 öğrenci diğer illerde nakillerini aldırdı. Artık milli eğitim bakanlığı tüm imkanlarla yurtlara gelip öğrenci nakillerini otomatik olarak alacak. Deprem bölgesindeki 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerimin tüm ders kitaplarını bastırdık. Önümüzdeki günlerde dağıtacağız.

    11 ildeki üniversitelerimizin çoğu kampüsümüzde yıkılan binanın olmadığı görülmüştür. Tüm illerde çoğu binamız kullanabilir durumdadır.Kahramanmaraş merkezli depremin etkileri, depremden etkilenen vatandaşlarımızın ile öğrencilerimizin barınma durumları gibi birçok faktörü bir arada değerlendirerek 2022-2023 akademik yılı bahar döneminin uzaktan eğitimle tamamlanmasının uygun olacağına karar verilmişti.
  • Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

    ÜNİVERSİTELERDE HİBRİT EĞİTİM UYGULANACAK MI?

    Bütün çabamız normalleşmenin en kısa zamanda tamamlanmasınadır. Ön lisans, lisans ve lisans üstünde bahar dönemi ile sınırlı olmak kaydıyla bazı kararlar alındı. Bu kararları alırken uzman ve bilim insanlarımızla, STK'larla gerekli değerlendirmelerde bulunduk. Alınan kararlar nisan ayı başında yeniden gözden geçirilecek. Hibrit öğretim seçeneği de değerlendirilecek.

    Bahar dönemi üniversite kurumlarının alacağı kararla 20 Şubat tarihinden itibaren başlatılabilecek. Uygulamalı programlarda eğitim yüz yüze sürecek. Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde veya birinci derece yakınları bu illerde ikamet eden ve diğer illerde eğitim gören öğrencilerden uygulamalı eğitime devam edecek olanlar, talebi halinde birinci derece yakınlarında ikametgahı ya da geçici ikametgahının bulunduğu illerdeki üniversitenin eşdeğer diploma programlarında özel öğrenci olarak bu eğitimi alabilecekler.
  • Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

    Bahar yarıyılına uzaktan eğitimle geçiyoruz. Nisanda yeniden değerlendirme ile, burada yüz yüze eğitim olanaklarının değerlendirileceğini ifade ediyorum.

    Talep edenlerin bahar döneminde kayıtlarının dondurulması ve bu sürenin azami öğrenim süresinden düşülmemesine karar verildi.

    UYGULAMALI BÖLÜMLER NELER?

    Tıp Fakültesi’nin 4, 5. ve 6. Sınıf öğrencilerini,

    Diş Hekimliği Fakültesi’nin 4 ve 5. Sınıf öğrencilerini,

    Veterinerlik Fakültesi’nin 5. Sınıf öğrencilerini,

    (7+1) programı uygulayan Teknoloji ve Mühendislik Fakültelerinin (+1) dönemdeki öğrencileri,

    Hemşirelik, Ebelik, Denizcilik ve diğer tüm yükseköğretim programlarında İşletmede Mesleki Eğitim Uygulaması yapan öğrencileri (Bakınız: Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği madde 12),

    (6+2) veya (7+1) programı uygulayan Spor Bilimlerinin (+1) veya (+2) dönemdeki öğrencileri,

    (3+1) veya (2+1) programı uygulayan Meslek Yüksekokullarının (+1) dönemdeki öğrencileri, Meslek Yüksekokullarının İşletmede Mesleki Eğitim Uygulaması yapan öğrencileri (Bakınız: Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği madde 12),

    Öğretmenlik Uygulaması dersinin öğrencilerini, kapsamaktadır ve bu öğrenciler uygulamalı eğitimlerini yüz yüze mahallinde yapabileceklerdir. Öğrencilerimiz bu konuda ayrıntılı bilgiyi kayıtlı oldukları üniversiteden edilebilecektir.

    (Depremden etkilenen öğrenciler) Uygulamalı programlarda birinci derece yakınlarının ikamet ettiği ildeki üniversitelerde özel öğrenci olabilecek.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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