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Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK tarih verdi! İşte üniversitelerde yüz yüze eğitim tarihi

Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Pandemi süreciyle birlikte üniversitlerin birçok bölümünde uzaktan eiğitime geçilmişti. Bu nedenle öğrenciler ve akedemisyenler uzun süredir bu iki sorunun cevabını araştırıyor. İşte konuyla ilgili YÖK tarafından yapılan açıklama...

Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK tarih verdi! İşte üniversitelerde yüz yüze eğitim tarihi

Üniversiteler yüz yüze ne zaman açılacak? Merak edenler için YÖK'ten flaş açıklama geldi. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK'ten yapılan açıklamaya göre gözler Eylül eyına çevrildi. İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabıyla iligli YÖK'ten gelen açıklama...

YÖK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK),Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki "akademik ve idari kadrolardaki personel" ile "örgün öğretimde okuyan öğrencilerin" 2021 Eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.

Yükseköğretim Kurulundan, Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda, bütün dünya ülkeleri ile birlikte Türkiye'nin de yeni tip koronavirüs (Covid-19) küresel salgını ile bir yılı aşkın süredir mücadele ettiğine işaret edildi.

Sağlık sisteminin güçlü alt yapısı, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumların ve sağlık çalışanlarının fedakârca gayretleri ve etkin yönetişim sayesinde küresel salgın ile mücadelede ülkenin başarılı olduğunun görüldüğü vurgulanan yazıda, bununla birlikte topyekün normalleşme sürecine geçilmesinin ancak aşılanmanın yaygınlaşmasıyla mümkün olacağı belirtildi.

ÖĞRENCİLER İÇİN AŞILAMA TALEBİ GELDİ

YÖK'ün yazısında şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda ülkenin kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir yeri olan yükseköğretim sistemimizde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bütünüyle normalleşmeye geçilerek sürdürülmesi, yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 2021-2022 eğitim döneminde başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personel ile örgün eğitimde okuyan öğrencilerimizin de öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır. Aksi takdirde özellikle başta sağlık olmak üzere uygulamalı eğitim alanlarından mezun olacakların meslek icralarında telafisi mümkün olmayan sonuçlar üretmesi kuvvetle muhtemeldir.

Buna göre, yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personeli ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerimizin 2021 Eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanması hususunda gereğini önemle arz ederim."​

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