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Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK'ten açıklama: Bahar dönemi üniversiteler yüz yüze eğitime başlıyor mu?

Üniversitelerin ne zaman açılacağına ilişkin araştırmalar devam ediyor. Yurt genelindeki binlerce üniversiteli öğrenci, vaka sayılarındaki düşüş ve aşı programı nedeniyle üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı sorusunun yanıtını arıyor. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK'ten açıklama: Bahar dönemi üniversiteler yüz yüze eğitime başlıyor mu?

Üniversiteler bahar dönemi açılacak mı? Soruları öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs sebebiyle uzaktan eğitime devam eden öğrenciler okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, konuyla ilgili YÖK'ten açıklama geldi mi?

BAKAN KOCA: "YÜZ YÜZE EĞİTİMİN RİSK TEŞKİL ETTİĞİNİ SÖYLEYEBİLİRİM"

"Bilim Kurulumuz görüşüyor. Zannediyorum bu hafta bu konuyla ilgili cevap vermiş olacağız. Giderek artış olduğu, mutasyonların varlığını göstermiş durumda. Yüz yüze eğitimin risk teşkil ettiğini şimdiden söyleyebilirim."

BAKAN KOCA: "ÖĞRETMENLERİMİZ ŞUBAT AYINDA AŞILANACAK"

"Yüz yüze eğiteme geçecek özellikle ilk öğretim okulları için Milli Eğitim Bakanlığımızdan listeleri almış olduk. Muhtemelen Şubat ayının sonuna doğru öğretmenlerimizi de özellikle eğitim başlanacak olan sınıflar için aşılama takvimi başlamış olacak."

ÜNİVERSİTELER BAHAR DÖNEMİNDE AÇILACAK MI?

Üniversitelerin açılabilmesi için YÖK, Bakanlıktan öncelikli olarak yükseköğretim kurumlarında görev alan akademik ve idari personelin aşılanması için yazı gönderdi.

İşte gönderilen o yazı “ Yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin en kısa zamanda başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personelinde kademelendirme yapılarak öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır” açıklaması yer aldı.Üniversitelerin açılması için henüz net bir tarih ve bilgi yer almazken vaka sayısı, aşılama çalışmalarının verimliliği, ve koronavirüs tablosundaki gidişata göre üniversitelerin açılmasına karar verilecek. 2 hafta sonra düzenlenecek Kabine Toplantısında bu konunun gündeme gelmesi öngörülüyor.

YÖK ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN ÇALIŞMA!

Yükseköğretim Kurulu üniversitelerin yüz yüze eğitime başladığında gerekli tedbir ve önlemlerin alınabilmesi için “ Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu” hazırladı. Kılavuzda yer alan bilgilere göre öğrenciler sınıflarda 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde oturma şekli planlanacak. Sosyal mesafeye uygun olarak dersliklerde öğrenciler arasında 1 metre mesafe bırakılacak. Sınıf girişlerinde hijyen kurallarını bilgilendirici afişler, görsel materyaller yer alacak. Ortak kullanım alanlarından olan yemekhane, spor salonu, kampüs derslik gibi alanlar periyodik olarak temizlenecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde üniversitelerin açılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik bir açıklama geldi. Uzaktan eğitim tecrübesinin önemli olduğuna vurgu yapan Erdoğan” İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

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