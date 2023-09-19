Haberler Gündem Üniversiteler ne zaman açılıyor? YÖK 2023 - 2024 akademik takvim ile üniversitelerde dersler ne zaman başlıyor?

Üniversiteler ne zaman açılıyor, bu hafta açılacak mı? Üniversitelerin açılacağı tarih merak konusu oldu. Bu kapsamda gözler üniversitelerin akademik takvimlerine çevrildi. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt işlemleri sona erdi. 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi ile üniversitelerin açılacağı tarih merak konusu oldu. Peki, üniversiteler ne zaman, ayın kaçında açılacak? İşte ayrıntılar... Habertürk Giriş: 19.09.2023 - 17:01 Güncelleme: 19.09.2023 - 17:01 facebook

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Yeni eğitim öğretim dönemine az bir süre kala üniversitelerin ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasıyla araştırmaları hızlanan üniversite açılış tarihleri ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik. İşte 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi ile üniversitelerin açılacağı tarih...

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ÜNİVERSİTE KAYITLARI TAMAMLANDI YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapıldı. Elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında tamamlandı. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.