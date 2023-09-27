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        Haberler Gündem Üniversiteler online eğitim mi olacak? YÖK 2023-2024 Üniversiteler ne zaman açılıyor, uzaktan eğitim mi?

        YÖK duyurdu: Üniversiteler online mı, yüz yüze mi olacak?

        Üniversitelerin açılacağı tarih ve eğitim sürecinin nasıl ilerleyeceği araştırılıyor. Bu kapsamda gözler üniversitelerin akademik takvimlerine ve YÖK duyurularına çevrildi. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt işlemleri sona erdi. 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi ile "Üniversiteler online mı, yüz yüze mi olacak?" sorusunun yanıtını haberimizde paylaştık. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2023 - 21:00 Güncelleme: 27.09.2023 - 21:00
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        Yeni eğitim öğretim dönemine kısa bir zaman kala üniversitelerin eğitim durumu merak konusu oldu. YÖK tarafından yapılan duyuru sonrasında "2023-2024 üniversiteler online mı, uzaktan mı olacak?" araştırmaları yoğunlaştı. İşte üniversitelere ilişkin YÖK açıklaması ve konuyla ilgili merak edilen güncel bilgiler...

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        ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

        Üniversitelerin açılış tarihi akademik takvimlerine göre farklılık gösterebiliyor. Üniversiteler akademik takvimlerini güncellerken, çok sayıda üniversite akademik açılış tarihi belli oldu. Buna göre; Üniversite rektörlükleri tarafından yapılan açıklamaya göre, birçok üniversite 2 Ekim 2023 tarihinde eğitim hayatına başlayacak.

        ÜNİVERSİTELER ONLINE MI OLACAK, UZAKTAN EĞİTİM Mİ VERİLECEK?

        YÖK Başkanı Özvar yaptığı açıklamada, "Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerindeki üniversitelerimizin mevcut fiziksel durumları, şehirdeki barınma imkanları gibi etkenleri göz önünde tutarak;

        - Fakülte ve yüksekokulları bünyesindeki önlisans ve lisans programlarında hangi program ve sınıflarda yüz yüze, hangi program ve sınıflarda ise uzaktan öğretim yapılacağını,

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        - Enstitüler bünyesindeki lisansüstü programlarda anabilim dalı/program bazında yüz yüze ve/veya uzaktan öğretim yapılacağını üniversite senatoları karara bağlayacaktır.

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        - Uzaktan öğretim ve/veya yüz yüze öğretim görecek tüm öğrencilerden talep edenlere, kayıtlı olduğu programla eşdeğer ve öğretim dili aynı olan diğer devlet üniversitelerindeki programlarda özel öğrencilik hakkı verilmesine, söz konusu illerdeki üniversitelerde kayıtlı olan tüm öğrencilerden talep edenlere, eğitim öğretim süresine dahil edilmeden, 1 yıl kayıt dondurma hakkı tanınmasına karar verilmiştir" diye konuştu.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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