Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Üniversiteler online eğitime mi geçecek? YÖK resmen açıkladı: 2023-2024 Üniversiteler uzaktan eğitim mi yoksa yüz yüze eğitim mi olacak?

        YÖK duyurdu: Üniversiteler online mı, yüz yüze mi olacak?

        Üniversitelerin açılacağı tarih ve eğitim sürecinin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu. Bu kapsamda gözler üniversitelerin akademik takvimlerine ve YÖK duyurularına çevrildi. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt işlemleri sona erdi. 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi ile "Üniversiteler online mı, yüz yüze mi olacak?" sorusunun yanıtını haberimizde paylaştık. İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2023 - 11:18 Güncelleme: 27.09.2023 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yeni eğitim öğretim dönemine az bir süre kala üniversitelerin eğitim durumu merak konusu oldu. YÖK tarafından yapılan açıklamada sonrasında "2023-2024 üniversiteler online mı, uzaktan mı olacak?" araştırmaları yoğunlaştı. İşte üniversitelere ilişkin YÖK açıklaması ve konuyla ilgili merak edilenler...

        2

        ÜNİVERSİTELER ONLINE MI OLACAK, UZAKTAN EĞİTİM Mİ VERİLECEK?

        YÖK Başkanı Özvar yaptığı açıklamada, "Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerindeki üniversitelerimizin mevcut fiziksel durumları, şehirdeki barınma imkanları gibi etkenleri göz önünde tutarak;

        - Fakülte ve yüksekokulları bünyesindeki önlisans ve lisans programlarında hangi program ve sınıflarda yüz yüze, hangi program ve sınıflarda ise uzaktan öğretim yapılacağını,

        3

        - Enstitüler bünyesindeki lisansüstü programlarda anabilim dalı/program bazında yüz yüze ve/veya uzaktan öğretim yapılacağını üniversite senatoları karara bağlayacaktır.

        4

        - Uzaktan öğretim ve/veya yüz yüze öğretim görecek tüm öğrencilerden talep edenlere, kayıtlı olduğu programla eşdeğer ve öğretim dili aynı olan diğer devlet üniversitelerindeki programlarda özel öğrencilik hakkı verilmesine, söz konusu illerdeki üniversitelerde kayıtlı olan tüm öğrencilerden talep edenlere, eğitim öğretim süresine dahil edilmeden, 1 yıl kayıt dondurma hakkı tanınmasına karar verilmiştir" diye konuştu.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MEB'den yazılı ve uygulamalı sınavlara yönelik açıklama
        MEB'den yazılı ve uygulamalı sınavlara yönelik açıklama
        Üniversitelilere cep telefonu
        Üniversitelilere cep telefonu
        Biden'ın köpeği 11. kez ısırdı
        Biden'ın köpeği 11. kez ısırdı
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        Irak'ta düğün salonunda yangın: En az 114 ölü
        Irak'ta düğün salonunda yangın: En az 114 ölü
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        Kritik seviyeye gelindi! Barajlarda son durum!
        Kritik seviyeye gelindi! Barajlarda son durum!
        Beşiktaş'ın Adana Demirspor 11'i!
        Beşiktaş'ın Adana Demirspor 11'i!
        Vahşeti sosyal medyada yayınlamış! Otoparkta infazı itiraf etti!
        Vahşeti sosyal medyada yayınlamış! Otoparkta infazı itiraf etti!
        5 aylık grev sona erdi
        5 aylık grev sona erdi
        MİT'ten Irak'ta nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ta nokta operasyon!
        Eski eşinin ailesini darbetti, 5. kattan düşüp öldü
        Eski eşinin ailesini darbetti, 5. kattan düşüp öldü
        Önce motosiklet sonra otomobil çarptı! Sürücüler şoka girdi!
        Önce motosiklet sonra otomobil çarptı! Sürücüler şoka girdi!
        Feci kaza kamerada! Bir çocuk annesiydi! Öldüren geçiş!
        Feci kaza kamerada! Bir çocuk annesiydi! Öldüren geçiş!
        Türkiye Romanya'ya doğalgaz ihraç edecek
        Türkiye Romanya'ya doğalgaz ihraç edecek
        Karaciğer naklinde büyük devrim
        Karaciğer naklinde büyük devrim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti
        Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz