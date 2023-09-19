Üniversitelerin online mı, uzaktan mı eğitim vereceği YÖK tarafından yapılan açıklamanın ardından araştırılmaya başlandı. Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 7 üniversitede bazı bölümleri kapsayacak şekilde uzaktan eğitim kararı alınabileceğini duyurdu. Son dakika açıklamasının ardından "2023-2024 üniversiteler online mı, uzaktan mı olacak?" araştırmaları hız kazandı. İşte üniversitelere ilişkin YÖK açıklaması...

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ÜNİVERSİTELER ONLINE MI OLACAK, UZAKTAN EĞİTİM Mİ VERİLECEK?

YÖK "06 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde bulunan üniversitelere ait binaların depremden etkilenme durumları ve öğrencilerin barınma olanakları göz önünde bulundurularak eğitim öğretim süreçleri 5 Eylül 2023 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında görüşülmüş ve Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerindeki üniversitelerde 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına mahsus olmak üzere;

1) Söz konusu illerdeki üniversitelerin mevcut fiziksel durumları, şehirdeki barınma imkanları v.s. gibi etkenleri göz önünde tutarak

a) Fakülte ve yüksekokulları bünyesindeki önlisans ve lisans programlarında hangi program ve sınıflarda yüz yüze, hangi program ve sınıflarda ise uzaktan öğretim yapılacağını,

b) Enstitüler bünyesindeki lisansüstü programlarda anabilim dalı/program bazında yüz yüze ve/veya uzaktan öğretim yapılacağını, senatolarınca karara bağlamalarına,

2) Üniversite senatolarının aldığı karar gereğince uzaktan öğretim ve/veya yüz yüze eğitim görecek tüm öğrencilerden talep edenlere, kayıtlı oldukları programla eşdeğer ve öğretim dili aynı olan diğer devlet üniversitelerindeki programlarda özel öğrencilik (Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin özel öğrencilik hükümlerine tabi olmadan) hakkı verilmesine,