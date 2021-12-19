OKULLAR KAPANACAK MI?

Vaka sayılarındaki artışın ardından okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesine yönelik söylentilere karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2020 yılı mart ayından beri koronavirüs salgını nedeniyle eğitim-öğretim hizmetlerinde de büyük zorluklar yaşadık. Uzaktan eğitimin devam ettirilmesi önemlidir, ancak yüz yüze eğitim öğretim tecrübesinin yerini tutmayacağı açıktır. Eylül ayının başından itibaren okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki okulları açtık. Vaka durumuna göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama il çapında kapanma düşünmüyoruz." demişti.