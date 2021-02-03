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Üniversiteler yüz yüze ne zaman açılacak? YÖK yazı gönderdi! İşte detaylar

Üniversiteler yüz yüze eğitime pandemi nedeniyle uzun süre önce ara vermişti. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk ve orta dereceli okullar için yapılan yüz yüze eğitim açıklaması sonrası gözler yükseköğretim kurumlarına çevrildi. Peki, üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak? YÖK'ten konuyla ilgili flaş hamle geldi. İşte detaylar...

Üniversiteler yüz yüze ne zaman açılacak? YÖK yazı gönderdi! İşte detaylar

Üniversiteler yüz yüze ne zaman açılacak? Bilindiği üzere korona virüsü tedbirleri nedeniyle bir çok bölüm uzaktan eğitime geçti. Uzaktan eğitim süreci devam ederken Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, köy okullarının 15 Şubat'ta eğitim öğretimin başlayacağını belirterek, "8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklara başlanacak. Okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim öğretime yeniden ara verilebilecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk ve orta dereceli okullar için yaptığı açıklama sonrasında gözler yükseköğretim kurumlarına çevrildi. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Merak dilen soruların cevap bulması için YÖK'ten flaş hamle geldi. İşte detaylar...

BİLGİLENDİRME İSTENDİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Sağlık Bakanlığına bir yazı gönderilerek, ülkemizdeki üniversitelerde 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesine ilişkin görüşlerinin bildirilmesi istendi.

YÖK tarafından iletilen yazıda, Yeni Koronavirüs (COVID-19) küresel salgını ile mücadele kapsamında başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca alınması gereken tedbirlere ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılarak uygulamaya konulduğu belirtildi.

YÜZDE 40 UZAKTAN EĞİTİMDE

Yazıda, YÖK tarafından, küresel salgın nedeniyle yükseköğretim kurumlarının 2020-2021 eğitim ve öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlatılmasına karar verilerek örgün eğitim müfredatının, % 40’ a kadarının uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılabilmesi ve karma öğretim uygulayabilmeleri için üniversitelere geniş bir alan bırakıldığı hatırlatıldı.

Yazıda son olarak “Sağlık Bakanlığının tedbir maksatlı yönlendirmeleri önem arz ettiğinden yükseköğretim kurumlarımızda 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesi konusuna ilişkin görüşünüzün acil olarak bildirilmesi” istendi.

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