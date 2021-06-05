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Üniversitelerde İngilizce eğitiminde yeni dönem

Türkiye'de yükseköğretimde İngilizce öğretimine ilişkin programların çevrim içi sınav kapasitesi artırılacak.

Üniversitelerde İngilizce eğitiminde yeni dönem
AA

Gazi Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, ABD Büyükelçiliği Eğitim Ataşeliği desteğiyle Gazi Üniversitesi yürütücülüğünde, "Türkiye'de Yükseköğretimde İngilizcenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programlarının Çevrim İçi Sınav Kapasitesini Artırma" projesinin açılış toplantısı çevrim içi yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Musa Yıldız, üniversitenin Kovid-19 nedeniyle çevrim içi sistemlere geçişte yaşanan sancıları olabildiğince aza indirmek adına geniş ve özverili bir ekiple başarılı çalışmalar yürüttüklerini belirterek, yabancı dil eğitimi alanındaki potansiyeli artırmak ve yabancı diller yüksekokulunun tecrübelerini diğer üniversitelerle paylaşmak adına görüş alışverişine açık olduklarını kaydetti.

ABD Eğitim Ataşeliği ile yürüttükleri projenin İngilizce eğitiminde fayda sağlayacağına inandıklarını vurgulayan Yıldız, "Katılımcı üniversitelerle imzalayacağımız iş birliği protokolleriyle tecrübelerimizi onlarla paylaşıp karşılıklı görüş alışverişinde bulunacağız. Ayrıca farklı fikirler ve kazanımlar elde etmek ve karşılıklı yardımlaşmanın da sağlanmasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Celal Turgut Koç ise çevrim içi yabancı dil sınavlarını yüz yüze eğitimdeki uluslararası standartlardan taviz vermeden başarıyla düzenlediklerini ifade ederek, bu projeyle yabancı dil programlarının çevrim içi dil sınavı kapasitesini artırmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

- Toplantıya 5 üniversite katıldı

Toplantıya, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Muş Alpaslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın ve ABD Ankara Büyükelçiliği Eğitim Ataşesi Roger Cohen ile projede yer alan üniversitelerin öğretim elemanları katıldı.

Katılımcı üniversitelerin rektörlerinin iş birliğine ilişkin açıklamalarının ardından San Francisco Santa Rose Üniversitesinden Uzman Dr. Bita Bookman katılımcılara projenin ilk dersi verdi.

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