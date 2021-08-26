2020 Mart ayından beri eğitimine online devam eden üniversite öğrencileri kampüslerine ne zaman döneceklerini araştırıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılında üniversitelerin açılıp açılmayacağına ilişkin son gelişmeleri haberimizde derledik...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin 2021-2022 akademik yılı 13 Eylül itibariyle başlayacak. Yeni akademik yıl öncesi Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, “13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak” açıklamasında bulundu.

Buna göre üniversitelerin 13 Eylül Pazartesi günü itibariyle açılacağı öngörülüyor.