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        Üniversitelere 341 milyar lira ödenek ayrıldı

        Yükseköğretim kurumlarına 2024 yılı için verilmesi öngörülen bütçe ödeneği 341 milyar lira oldu. En fazla ödeneğin 10 milyar 637 milyon lirayla İstanbul Üniversitesine ayrılması planlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 15:09 Güncelleme: 11.09.2023 - 15:09
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        Üniversitelere 341 milyar lira ödenek ayrıldı
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        2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'dan (OVP) derlenen verilere göre, ülkedeki üniversiteler için 340 milyar 980 milyon 891 bin lira ödenek ayrıldı.

        İstanbul Üniversitesi, 2024 yılı için öngörülen 10 milyar 637 milyon 379 bin liralık bütçe ödeneğiyle, TBMM (9 milyar 34 milyon lira), Avrupa Birliği Başkanlığı (4 milyar 646 milyon lira), Yargıtay (2 milyar 910 milyar lira), Sayıştay (2 milyar 331 milyon lira) ve Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı (1 milyar 900 milyon lira) gibi kurumları geride bıraktı.

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        İKİNCİ SIRADA ANKARA ÜNİVERSİTESİ VAR

        Ankara Üniversitesi, 10 milyar 603 milyon 802 bin liralık bütçe ödeneğiyle İstanbul Üniversitesinin ardından ikici sırada yer aldı. Bunu 10 milyar 128 milyon 580 bin lirayla Hacettepe Üniversitesi, 8 milyar 734 milyon 206 bin lirayla Ege Üniversitesi ve 8 milyar 415 milyon 580 bin lirayla Gazi Üniversitesi izledi.

        Ödenek teklif tavanı en düşük üniversite ise 386 milyon 156 bin lirayla Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi oldu. Ödenek teklif tavanı en düşük diğer üniversiteler ise 390 milyon 176 bin lirayla Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 406 milyon 163 bin lirayla Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi şeklinde sıralandı.

        Öte yandan Yükseköğretim Kurulu için 84 milyon 675 bin lira ve Yükseköğretim Kalite Kurulu için ise 40 milyon 686 bin lira ödenek öngörüldü.

        Ödenek teklif tavanları en yüksek 20 üniversite şöyle:

        Üniversite Ödenek Tavanları (TL)
        İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 10.637.379.000
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ 10.603.802.000
        HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 10.128.580.000
        EGE ÜNİVERSİTESİ 8.734.206.000
        GAZİ ÜNİVERSİTESİ 8.415.580.000
        DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 7.132.821.000
        İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA 7.053.913.000
        ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 6.810.542.000
        BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 6.251.748.000
        SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 5.901.012.000
        ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 5.770.298.000
        AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 5.686.422.000
        SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 5.656.223.000
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ 5.598.213.000
        ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 5.584.444.000
        ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 5.555.053.000
        İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 5.503.448.000
        FIRAT ÜNİVERSİTESİ 5.419.991.000
        SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 5.237.519.000
        DİCLE ÜNİVERSİTESİ 5.174.058.000
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