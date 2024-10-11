Üniversitelere ek kontenjanla yerleşen öğrencilerin yurt başvuru sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ek kontenjanla üniversitelere yerleşen öğrencilerin 2024-2025 eğitim öğretim yılı GSB Yurt başvuruları sonuçlandı.

Üniversitelere ek kontenjan ve özel yetenekle yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler ile yüksek lisans/doktora öğrencileri, GSB Yurt başvuru sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini 13 Ekim Pazar günü saat 23.00'a kadar e-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyor.

Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet'te yer alan taahhütnamenin onaylanması şartı aranıyor.