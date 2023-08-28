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        Haberler Gündem ÜNİVERSİTELERİN AÇILACAĞI TARİH 2023 - 2024 | Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversite kayıtları başladı mı?

        2023 - 2024 üniversiteler ne zaman açılacak?

        YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversitelerin açılacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Yerleştirme sonuçlarına göre yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan öğrenciler, üniversitelerin açılacağı tarih için Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "2023 - 2024 üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversite kayıtları başladı mı?" İşte YÖK ile 2023 - 2024 üniversite kayıt tarihleri ve güz döneminin başlayacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2023 - 21:57 Güncelleme: 28.08.2023 - 21:57
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        Üniversite kayıt sürecinin 28 Ağustos tarihinde başlamasının ardından gözler üniversitelerin açılacağı tarihe çevrildi. Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler ise üniversitelerin açılacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, "2023 - 2024 üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversite kayıtları başladı mı?" İşte 2023-2024 güz dönemi ile üniversitelerinin açılacağı tarih...

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        2023-2024 ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

        Üniversitelerin açılacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, her YÖK'e bağlı her üniversitede eğitim öğretim için başlangıç tarihi farklılıklar gösterebilmektedir.

        Üniversitelerde güz döneminin Eylül ayının üç ya da dördüncü haftasında başlaması bekleniyor.

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        ÜNİVERSİTE KAYITLARI BAŞLADI

        YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos tarihinde başladı. Adayar, 1 Eylül 2023 tarihine kadar kayıtlarını tamamlamak zorunda.

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        Elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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