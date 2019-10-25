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Üniversiteli babanın okul masraflarını oğlu karşılıyor

AA

Karabük Üniversitesi TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Otobüs Kaptanlığı Bölümü birinci sınıf öğrencisi İbrahim Dırmukcu'nun okul masraflarını oğlu karşılıyor, diğer oğlu da babası ile aynı üniversiteye gidiyor

44 yaşında üniversite

Karabük'te 44 yaşındaki Dırmukcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karabük Üniversitesinde öğretim görevlisi komşusunun teşvikiyle üniversite sınavına girdiğini ve eğitim hayatının yeniden başladığını söyledi.

Büyük oğlu Yusuf Dırmukcu'yu okutup onun iş sahibi olmasını sağladığını dile getiren İbrahim Dırmukcu, şunları söyledi:

"Yusuf, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde biyokimya laboratuvarında çalışıyor. Şimdi o beni okutuyor. Masrafların karşılanmasında yardımcı oluyor. Arada 'Okumazsan seni sanayiye veririz.' diye espri yapıyor. 'Üniversite bittiği zaman sana hediye alacağım.' diyor."

"BU YAŞTA OKUNUR MU?"

Mesleği şoförlük olduğu için otobüs kaptanlığı bölümünü seçtiğini belirten Dırmukcu, "Oğlum Tuğrul ile burada birlikte okuyoruz. Üniversiteye birlikte gelip gidiyoruz. Kampüste birlikte dolaşıyoruz. Yemeği birlikte yiyoruz. Akşam eve birlikte gidiyoruz." dedi. Dırmukcu, tanıdıklarının, "Bu yaşta okunur mu?" dediğini ifade ederek, "Ben de onlara 'Okumanın yaşı yoktur.' diyorum. Bazı kişiler de baba oğul okula gittiğimizden dolayı memnun oluyorlar." diye konuştu.

20 YAŞINDAKİ OĞLU İLE AYNI ÜNİVERSİTEDE OKUYORLAR

Sosyal Hizmetler Bölümü birinci sınıf öğrencisi olan 20 yaşındaki Tuğrul Dırmukcu da babasıyla aynı üniversiteye gitmek için birlikte tercih yaptıklarını anlattı.

Babasıyla küçüklüğünden beri arkadaş gibi olduklarını belirten Tuğrul Dırmukcu, "Hep birlikte hareket ediyoruz. Bazen ben onun derslerine giriyorum. Matematik dersinde sıkıntısı var. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Birlikte daha fazla sosyalleşiyoruz." ifadesini kullandı.

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