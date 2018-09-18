Genç kızın ailesi 'olay bir cinayet' dedi ama...

Mersin'de 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Feray Şahin'in evinde silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili davada yargılanan polis memuru Fatih Burak A., 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Zanlının, kızını kasten öldürdüğünü ileri süren anne Aysel Şahin, kararın ardından duruşma salonunda fenalık geçirerek bayıldı.

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, sanık polis memuru Fatih Burak A., maktulün ailesi ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada savcı dosya ile ilgili hazırladığı mütalaayı okurken, sanığın 'taksirle adam öldürme' suçundan yargılanmasını talep etti. Genç kızın avukatı ve ailesi ise olayın bir cinayet olduğunu ve kasten öldürme suçunun işlendiğini ileri sürdü.

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, savcının mütalaası doğrultusunda karar vererek, sanık polis memuru Fatih Burak A.'yı, 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum etti. Karar üzerine salonda bulunan Feray Şahin'in annesi Aysel Şahin, fenalık geçirerek bayıldı.

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