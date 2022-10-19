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Haberler Gündem 3. Sayfa Üniversiteli gencin kahreden ölümü! - Güncel haberler
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Erzincan'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi öldü

Erzincan'da kahreden bir kaza meydana geldi. Kentte, yolun karşında bulunan öğrenci yurduna geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Oğulcan Derya'ya otomobil çarptı. Talihsiz genç kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Üniversiteli gencin kahreden ölümü! - Güncel haberler
Üniversiteli gencin kahreden ölümü!
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AA

Erzincan'da, yolun karşında bulunan öğrenci yurduna geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

Binali Yıldırım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Oğulcan Derya (23), Erzincan-Sivas kara yolunun Ulalar Mahallesi mevkisinde, yolun karşısında bulunan KYK Piri Sami Erkek Öğrenci Yurdu'na geçmek istedi.

Bu sırada M.S'nin (20) kullandığı otomobil, Derya'ya çarptı. Ağır yaralanan öğrenci, ambulansla Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Derya, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü M.S. polislerce gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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