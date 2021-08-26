Üniversiteli gençten geriye kaskı kaldı

İHA

Kaza, Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi 3938 sokak ile 3933 sokak kesişimindeki kontrolsüz kavşakta saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 ANH 603 plakalı motosiklet sürücüsü Ali Aydın (21), staj gördüğü işyerinden ayrılıp evine doğru gittiği sırada, İ.K. (51) yönetimindeki 07 MDM 97 plakalı servis minibüsüyle kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet bir yana, sürücü genç ise farklı noktaya savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

YARIM SAAT KALP MASAJI YAPILDI

Sağlık ekipleri, olay yerinde Aydın’ı hayata döndürmek için yaklaşık yarım saat kalp masajı yaptı. Çevredekilerin üzgün bir şekilde takip ettiği kurtarma çabalarında genç adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü İ.K. ise ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.

Kaza haberini duyan Aydın’ın staj gördüğü işyerinden arkadaşları olay yerine geldi. Aydın’ın hayatını kaybettiğini öğrenince büyük üzüntü yaşayan arkadaşlarını polis teselli etti. Aydın’ın 19 gün önce aldığı öğrenilen motosikletini hurdaya dönerken, başucuna konulan kaskı da çevredekileri hüzne boğdu.

Bölge sakinleri ise kontrolsüz kavşakta daha önce de kazaların meydana geldiğini belirterek, önlem alınması talebinde bulundu.

Elektrik mühendisliği 3’üncü sınıf öğrencisi Ali Aydın’ın bir süredir Antalya’da staj gördüğü öğrenildi.

Gencin cenazesi savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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azayla ilgili soruşturma başlatıldı.