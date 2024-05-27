Üniversiteli kıza taşlı saldırıda karar!
İstanbul Eyüpsultan'da yolda yürüyen üniversiteli Aslı Gizem U.'ya taşla saldıran sanık hakkındaki karar açıklandı. Mahkeme sanık Özcan Mercan'ı 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı
Eyüpsultan’da yolda yürüyen üniversite öğrencisi Aslı Gizem U.’nun başına yerden aldığı taşla vurduğu iddiasıyla yeniden yargılanan sanık Özcan Mercan hakkındaki karar açıklandı. Mercan, olayda kullanılan taşın silah sayılmasıyla 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İHA'nın haberine göre 2 yıl önce yaşanan olayın ardından sanığın 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle yeniden yargılandığı davada karar çıktı.
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı ve sanık avukatı hazır bulundu.
"BİR ANDA TAŞLA SALDIRIP YARALADI"
Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, müştekinin olay tarihinde üniversite durağında indiğini, trafik ışıklarından karşıya geçmek için beklediği sırada sanık Mercan’ın, müştekinin arkasına geçtiğini ve bir anda müştekiye elindeki taş ile vurarak yaraladığını aktardı. Açıklanan mütalaada sanık Mercan’ın ‘silahla basit yaralama’ suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Duruşmada savunma yapan sanık avukatı, mütalaaya katılmadıklarını belirterek müvekkilinin beraatına karar verilmesini talep etti.
1 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ
Kararını açıklayan mahkeme, sanık Özcan Mercan’ı olayda kullanılan taşı silahtan sayıp ‘silahla basit yaralama’ suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
NE OLMUŞTU?
Müşteki Aslı Gizem U.’ya, okula gittiği sırada yolda giderken hiç tanımadığı sanık Özcan Mercan yerden taş alarak vurmuştu. Olaya ilişkin gözaltına alınan sanık çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Hakim karşısına çıktığı ilk duruşmada ise 1 yıl 6 ay hapis cezasına çaptırılarak tahliyesine karar verilmişti. Öte yandan, İstanbul Bölge Mahkemesi sanık Mercan hakkında akıl sağlının yerinde olup olmadığına ilişkin rapor alınmadan hüküm kurulduğu gerekçesiyle yerel mahkemece verilen kararı bozmuştu. Dosya yargılamanın yeniden yapılması için yerel mahkemeye gönderilmişti.