Üniversiteli Reyhan yaşlıların yaşamına dokunuyor

AA

Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Yüksel, Kovid-19 salgını sürecinde turistik ilçe Manavgat'taki kendi evlerinin yerine Akseki ilçesine 45 kilometre uzaktaki Kepezbeleni Mahallesi'ndeki dede ve babaannesinin yanında yaşamayı tercih etti. Aile büyüklerini yalnız bırakmayan genç kız, mahallede çoğunluğu oluşturan diğer yaşlıların da yardımına koşmaya başladı. Yüksel, bağ bahçe işlerinde yardımcı olduğu yaşlıları sık sık ziyaret ederek temin ettiği maskeleri dağıtıp, dertlerine de ortak oluyor.

Evlerinin önünü adeta açık hava berber salonuna çeviren genç kız, salgın nedeniyle ilçe merkezine gidemeyen "dedelerin" ücretsiz olarak saç ve sakal tıraşlarını yapıyor. Yaşlılara önlük giydirip makineyle saç ve sakallarını özenle kesen Yüksel, sırada bekleyenlere sıkılmamaları için gazete veriyor. Gazetelerini okuyarak sıranın kendisine gelmesini bekleyen yaşlılar, renkli ve ilginç görüntüler oluşturuyor.

Hijyen kurallarına dikkat eden Yüksel, sürekli eldiven ile maske takıyor ve her tıraştan sonra kullandığı makineleri dezenfekte ediyor.

- "En büyük görev biz gençlere düşüyor"

Reyhan Yüksel, AA muhabirine, Kovid-19 süresince okulların açılmamasını değerlendirerek yaşları ilerlemiş olan babaannesi ve dedesinin yanına geldiğini söyledi. Kuzeninin berber olduğunu ve makineyle saç ile sakal kesmeyi ondan öğrendiğini belirten Yüksel, "Köydeki yaşlıların salgından etkilenmemek için ilçe merkezine gitmediklerini ve bu nedenle saç sakal tıraşına ihtiyaç duyduklarını fark ettim. Bu sorunlarını çözmek için temin ettiğim makineyle tıraş etmeye başladım. İlk başta biraz tedirgin oldular ama daha sonra alıştılar." diye konuştu.

Yüksel, başta Sağlık Bakanı olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının Kovid-19'a karşı verdikleri mücadeleye kendisi de bu şekilde destek olmaya çalıştığını dile getirdi.

Maske ve sosyal mesafe kurallarına herkesin uyması gerektiğini ifade eden Yüksel, "Pandemi sürecinde en fazla büyüklerimiz etkilendiği için en büyük görev biz gençlere düşüyor. Her zaman olduğu gibi bu dönemde de yaşlılarımıza destek olalım." dedi.

- "İlahiyatçı kızımızdan Allah razı olsun"

Genç kızın saçlarını kestiği 78 yaşındaki Salih Yüksel ise salgın dolayısıyla uzun zamandır mahalleden dışarı çıkmadığını anlattı. Reyhan'ın her konuda kendilerine destek verdiğini belirten Yüksel, "İlahiyatçı kızımızdan Allah razı olsun. Beni, komşularımı ve ihtiyarları hep tıraş ediyor, yardımcı oluyor. Çok teşekkür ediyorum. Bizleri sürekli temizlik, maske ve sosyal mesafeye riayet etmemiz konularında uyarıyor. Bize maske dağıtıyor. İnşallah bu koronayı hep beraber yeneceğiz." ifadelerini kullandı.