Üniversiteli Rojin'e ne oldu? Arama çalışmalarında 12'nci gününde
Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra, bir daha haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları 12'nci günde de devam ediyor. Arama çalışmaları gölde tekne ve botlarla, karada ise polis, AFAD, itfaiye ve gönüllü arama ekiplerinin katılımıyla devam ediyor. Polis helikopteri zaman zaman aramalara bölgede alçak uçuşlarla destek verirken, çalışmalarda hassas burunlu iz köpekleri de kullanılıyor. Ekipler, "Rojin kaçtı mı, kaçırıldı mı, öldü mü, öldürüldü mü" gibi tüm şüpheleri değerlendirerek çalışmalarını yürütüyor.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı.
Geri dönmeyen Rojin Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi.
Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi.
Kabaiş'in arkadaşları, 28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Yüksek düzeyde şifreli olan telefon incelenmek üzere polise teslim edildi.
Polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekiplerinin katıldığı arama çalışmaları, 12'nci gününe girdi.
Göl üzerinde tekne ve botlarla, karada da polis, AFAD, itfaiye ve gönüllü arama birliklerinin katıldığı arama çalışmalarında polis helikopteri zaman zaman alçak uçuşlar yaparak destek veriyor.
Ekipler, "Rojin kaçtı mı, kaçırıldı mı, öldü mü, öldürüldü mü?" gibi tüm şüpheleri değerlendirerek çalışmalarını yürütüyor.
Ekipler, iskele sahilinden Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Bardakçı Mahallesi'ne kadar her yeri detaylıca arıyor.
AFAD'ın deprem bölgesinde kullandığı hassas burunlu iz köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmalarında, gönüllü arama kurtarma ekipleri de termal kameralı dronla göl üzerini ile etrafını tarıyor. Çalışmalarda, yandan taramalı sonar ile su üstü radar cihazları da kullanılıyor.
Genç kızın ailesi de umutlu bekleyişini sürdürüyor.
Gazetecilere konuşan baba Nizamettin Kabaiş, kızı Rojin'in sağ bulunması için herkesten çaba beklediğini söyledi.
Kabaiş, "Herkesten rica ediyorum, Rojin'i sağ salim bulmak için çaba gösterelim. Ben kendim getirerek burada üniversiteye teslim ettim. Buradan ayrılınca otogarda da kendisine telefon ederek halini sordum. Cuma günü yurtta yemeğini yedikten sonra bahçeye gelmiş. Orada bir tel örgü yok. Göl çekilmiş ve orada bir boşluk oluşmuş. Güvenlik kamerası da o bölgeyi görmüyor. Tehlikeli nokta da orasıdır. Kızım bizi izliyorsan bizim halimiz perişandır. Eğer ki hayattaysan bir haber ver" dedi.
Rojin ile görüntülü konuştuğunu, bu sırada kızının markete gidip kahve alacağını ve daha sonra kendisini geri arayacağını söylediğini ifade eden anne Aygül Kabaiş ise "Marketin önündeyken telefonu kapattı ve içeri girdi. Daha sonra sesli mesaj gönderdim. Rojin beni niye aramadın, seni merak ediyorum dedim. Ben zaten merak ettiğim kızımı sürekli görüntülü ararım. Sonraki gün saat 12.00'de polis beni aradı, ‘kızın yurda gelmemiş' dedi. Sonrasında yine kızımı aradım ama dönüş yapmadı. Sizin eliniz uzundur Rojin'imi getirin. Ciğerimiz yanıyor. Ben ve çocuklarım burada perişan olduk. Bir an önce kızım bulunsun"diye konuştu.