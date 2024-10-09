Üniversiteli Rojin'e ne oldu? Arama çalışmalarında 12'nci gününde

Rojin ile görüntülü konuştuğunu, bu sırada kızının markete gidip kahve alacağını ve daha sonra kendisini geri arayacağını söylediğini ifade eden anne Aygül Kabaiş ise "Marketin önündeyken telefonu kapattı ve içeri girdi. Daha sonra sesli mesaj gönderdim. Rojin beni niye aramadın, seni merak ediyorum dedim. Ben zaten merak ettiğim kızımı sürekli görüntülü ararım. Sonraki gün saat 12.00'de polis beni aradı, ‘kızın yurda gelmemiş' dedi. Sonrasında yine kızımı aradım ama dönüş yapmadı. Sizin eliniz uzundur Rojin'imi getirin. Ciğerimiz yanıyor. Ben ve çocuklarım burada perişan olduk. Bir an önce kızım bulunsun"diye konuştu.