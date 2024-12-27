Üniversiteliler kâğıdın dönüşümüne şahit oldu

Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi Kâğıt Geri Dönüşüm Atölyesi, atık kâğıtlarının elde geri dönüşüm yöntemiyle yeniden değerlendirmeye devam ediyor.

Belediyenin atık kâğıtlarının, kuruma gelen buket çiçekler ile birlikte kâğıt hamuruna dönüştürüldüğü atölye, geri kazanım konusunda bilincin artırılması amacıyla öğrencileri de misafir ediyor.

Her yıl binlerce çocuk ve genci ağırlayan atölye 2009 yılından beri faaliyetlerini sürdürüyor. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler bölümünden 50 öğrenci de atölyeyi ziyaret etti ve dönüşüm çalışmalarını yerinde inceleme şansı buldu.

Atık kâğıtların el emeği ile geri dönüşüm yolculuğuna şahitlik eden üniversiteliler, çalışmalar hakkında bilgi aldı.