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        Haberler Gündem Çevre Üniversiteliler kâğıdın dönüşümüne şahit oldu | Son dakika haberleri

        Tepebaşı'nın Kâğıt Geri Dönüşüm Atölyesi, üniversitelileri ağırladı

        Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'nin atık kâğıtları geri dönüştürdüğü "Kâğıt Geri Dönüşüm Atölyesi", Anadolu Üniversitesi öğrencilerini ağırladı. 50 Öğrenci, atölyede atık kâğıtların el emeği ile geri dönüşüm yolculuğuna şahitlik etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 15:35 Güncelleme: 27.12.2024 - 15:35
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        Üniversiteliler kâğıdın dönüşümüne şahit oldu
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        Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi Kâğıt Geri Dönüşüm Atölyesi, atık kâğıtlarının elde geri dönüşüm yöntemiyle yeniden değerlendirmeye devam ediyor.

        Belediyenin atık kâğıtlarının, kuruma gelen buket çiçekler ile birlikte kâğıt hamuruna dönüştürüldüğü atölye, geri kazanım konusunda bilincin artırılması amacıyla öğrencileri de misafir ediyor.

        Her yıl binlerce çocuk ve genci ağırlayan atölye 2009 yılından beri faaliyetlerini sürdürüyor. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler bölümünden 50 öğrenci de atölyeyi ziyaret etti ve dönüşüm çalışmalarını yerinde inceleme şansı buldu.

        Atık kâğıtların el emeği ile geri dönüşüm yolculuğuna şahitlik eden üniversiteliler, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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