Üniversitelinin üzerine buz kütlesi düştü!

Erzurum'da bir binanın çatısından üzerine buz ve kar kütlesi düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

İHA'nın haberine göre kentte gece saatlerinde meydana gelen olayda Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Arif Talat Algın'ın (22) üzerine bir binanın çatısından buz ve kar kütleleri düştü.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR Ağır yaralanan Arif Talat Algın, ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ancak Algın, bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. REKLAM Algın'ın yaşamını yitirmesine neden olan kaza ise anbean çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Hayatını kaybeden öğrenci için bugün okulunda bir tören düzenlendi. Fakülte binasında düzenlenen törenin ardından Algın'ın cenazesi uçakla Bursa'ya gönderildi.