Güneş enerjisi
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam

Üniversitenin elektriği güneşten

Gaziantep'te "çevreci, yeşil ve sıfır emisyonlu kampüs" hedefiyle yola çıkan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), elektrik ihtiyacının tamamına yakınını yenilenebilir enerji teknolojilerini kullanarak güneşten elde ediyor

14.08.2018 - 16:19 | Güncelleme: AA

Sağlık Bilimleri Fakültesinin çatısına ve 20 dönümlük kampüs arazisine 1,2 megavat gücünde güneş enerjisi santrali kuran üniversite, ürettiği enerjiyi öncelikle öz tüketimde kullanıyor.

Bu sayede yılda 45 bin ağaç kadar karbondioksit emisyonunu azaltılabiliyor. Santralin durumu ve üretim değerleri ise internet üzerinden anlık takip edilebiliyor.

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk vakıf üniversitesi olduklarını anımsatarak, çok iyi bir üniversite olmanın yanı sıra iyi bir kampüs üniversitesi olmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu kapsamda bölgeye ve Türkiye'ye örnek olacak çalışmalar yaptıklarını anlatan Yılmaz, Gaziantep'in, güneş enerjisi potansiyeli yüksek bölgelerden birisi olduğunu ancak bundan yeterince faydalanılamadığını görünce, bu yönde bir girişimde bulunmak istediklerini ifade etti.

Yılmaz, üniversitenin binalarını yaparken yenilenebilir enerjiyi maksimum seviyede kullanmaya büyük önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Çevreci olmak zorundayız. Üniversitelerin topluma ve sanayicilere önderlik etmesi lazım. Bunun yapılabileceğini ve uygun bir verimle çalışılabileceğini göstermek için bir planlama yaptık. Elektrik sarfiyatımızı hesapladık ve bunu sağlayacak bir güneş enerjisi yatırımı ne olmalı diye çalışmaya başladık. Yeşil, çevreci ve sıfır emisyonlu bir kampüs istiyoruz. Bu bizim parolamız. Sağlık Bilimleri Fakültesinin çatısını bu konseptte yaptık. 200 kilovatlık bir yatırımla bunu hallettik. O çalışmaya başlayınca kampüsün en ucuna, 20 dönüm araziye 1 megavatlık potansiyele sahip güneş tarlası kurduk. 1,2 megavatla kampüsümüzün ihtiyacının yüzde 100'e yakınını güneşten sağlıyoruz."

"HEDEFİMİZ SIFIR EMİSYONA ULAŞMAK"

Prof. Dr. Yılmaz, gündüz saatlerinde üniversitenin ihtiyacından fazla üretim yapıldığını, bunu şebekeye vererek, önemli miktarda gelir de elde ettiklerine dikkati çekti.

Bundan sonra yapacakları tüm binaların çatılarını güneş panelleriyle kaplayacakları bilgisini veren Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Elektrik ihtiyacının tamamına yakınını kendisi karşılayan tek üniversiteyiz. 5 yıldır sıfır emisyon, yeşil üniversite ve yenilenebilir enerjinin maksimum seviyede kullanıldığı bir üniversite konseptiyle çalışıyoruz. Bu bağlamda yaptığımız binaların çatılarına güneş enerjisi panelleri yerleştiriyoruz. Bunun da hem bölgemize hem de ülkemize örnek bir model olmasını diliyoruz. Hedefimiz sıfır emisyona ulaşmak ve buna çok yaklaştık. Karbon ayak izimizi sıfırlamak üzere büyük bir çaba gösteriyoruz. Bunun da çevreci bir üniversite olmanın bir gereği olduğunu düşünüyoruz."

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.