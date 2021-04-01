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'Hünkar Makamı-Bestekar Padişahlar Külliyatı' sanatseverlerle buluşuyor

Üç yılı aşkın bir sürede tamamlanan ve dünyada Osmanlı-Türk müzik mirasını temsil edecek en önemli eserlerden biri olan 'Hünkar Makamı-Bestekar Padişahlar Külliyatı' sanatseverlerin ve koleksiyonerlerin beğenisine sunuldu.

'Hünkar Makamı-Bestekar Padişahlar Külliyatı' sanatseverlerle buluşuyor

Osmanlı padişahlarının besteleri Türkiye’de ilk kez 'Hünkar Makamı-Bestekar Padişahlar Külliyatı' adı altında sanatseverlerle buluşuyor.
Türkiye’nin kadim kültürüne ve derin müzik mirasına bir saygı duruşu niteliğindeki bu emsalsiz çalışmada Sultan II. Bayezid, Sultan IV. Murad, Sultan I. Mahmud, Sultan III. Selim, Sultan II. Mahmud, Sultan Abdülaziz, Sultan V. Murad, Sultan Mehmed Reşad ve Sultan Mehmed Vahdettin olmak üzere 9 Padişaha ait birçoğu ilk defa gün yüzüne çıkarılan 312 eser yer alıyor.

Yapımcılığını ve genel sanat yönetmenliğini Atilla Özdemir’in üstlendiği eser Ati Kültür Sanat Ajansı tarafından yayınlandı. Akademik danışmanlığını Doç. Dr. Mehtap Demir Güven’in yaptığı eserin genel müzik yönetmenliği ise Selçuk Murat Kızılateş’e ait. Doç. Dr. Murat Salim Tokaç, Göksel Baktagir, Mehmet Güntekin, Fikret Karakaya ve Doç. Dr. Güler Demirova gibi çok değerli isimlerin yönetiminde gerçekleştirilen kayıtlarda hayatını Türk müziğine vakfetmiş 58 müzisyen ve ses sanatçısı yer aldı.

Üç yılı aşkın bir sürede tamamlanan ve dünyada Osmanlı-Türk müzik mirasını temsil edecek en önemli eserlerden biri olarak yerini alan bu eşsiz çalışma aynı zamanda bu alanda geleceğe aktarılan en büyük arşiv özelliğini de taşıyor.
'Hünkar Makamı-Bestekar Padişahlar Külliyatı' yalnızca müzikal içerik kalitesiyle değil, el işçiliği deri kutusu, deri kaplama kaynakçalı olarak hazırlanmış kitabı, her bir padişaha ait eserlerin yer aldığı 8 CD, seçme eserlerin yer aldığı Plak ve tüm külliyatın yer aldığı USB bellek ile sunumuyla da göz dolduruyor.

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